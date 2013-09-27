全球汇市：英镑上涨，此前英央行总裁卡尼发表讲话

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月28日
--近日有消息称，有线宽频大股东九仓正与永升亚洲商讨，由永升注资有线以支持其持续经营，有线宽频冀能获注资逾10亿港元，并传出永升要求九仓提交削减成本方案。
路透新加坡9月27日 - 英镑周五上涨，此前报纸Yorkshire Post援引英央行总裁卡尼话称，鉴于英国经济出现复苏迹象，他认为英央行没必要购买更多债券。
在卡尼讲话后，英镑兑美元从1.6050美元左右涨至1.6133美元，最新报1.6097美元，较周四纽约汇市尾盘涨0.4%。(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
--近日有消息称，有线宽频大股东九仓正与永升亚洲商讨，由永升注资有线以支持其持续经营，有线宽频冀能获注资逾10亿港元，并传出永升要求九仓提交削减成本方案。
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)