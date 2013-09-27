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货币新闻 | 2013年 9月 27日 星期五 13:44 BJT

全球汇市：英镑上涨，此前英央行总裁卡尼发表讲话

路透新加坡9月27日 - 英镑周五上涨，此前报纸Yorkshire Post援引英央行总裁卡尼话称，鉴于英国经济出现复苏迹象，他认为英央行没必要购买更多债券。

在卡尼讲话后，英镑兑美元从1.6050美元左右涨至1.6133美元，最新报1.6097美元，较周四纽约汇市尾盘涨0.4%。(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)

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