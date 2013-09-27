美国经济：芝加哥联储总裁埃文斯希望失业率在两三年内降至约5%

路透奥斯陆9月27日 - 挪威报纸Aftenposten引述美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯的话称，他希望失业率在未来两三年内从目前的7.3%降至约5%，在实现这一水准之前不会感到满意。

埃文斯在接受Aftenposten日报采访时还称，希望看到经济成长加快及失业率降低，才会对美国经济状况感到满意。