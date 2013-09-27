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货币新闻 | 2013年 9月 27日 星期五 13:57 BJT

美国经济：芝加哥联储总裁埃文斯希望失业率在两三年内降至约5%

路透奥斯陆9月27日 - 挪威报纸Aftenposten引述美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯的话称，他希望失业率在未来两三年内从目前的7.3%降至约5%，在实现这一水准之前不会感到满意。

埃文斯在接受Aftenposten日报采访时还称，希望看到经济成长加快及失业率降低，才会对美国经济状况感到满意。

埃文斯周五稍晚将在奥斯陆的一场央行会议上发表讲话。(完) (编译 王翔琼；审校 于春红)

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