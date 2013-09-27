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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 13:57 BJT

新闻稿：泰国整体评级展望稳定，但地区风险存攀升势头--惠誉

以下摘自评级机构惠誉9月27日新闻稿：

惠誉评级机构泰国分支表示，泰国继续展现韧性，主权评级以及主要金融机构和企业整体展望稳定，尽管存在地区波动性或进一步升高以及民间领域杠杆率升高等风险。

这是惠誉泰国年度会议释出的关键信息，本次会议今日在曼谷圆满结束。(完) (编译 石冠兰 审校 王翔琼/张若琪)

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