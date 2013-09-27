版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 13:45 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：英国央行总裁卡尼谈话提振英镑

0534GMT

* 美元/日圆下跌0.37%，澳元/美元下跌0.06%，英镑/美元涨0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.24%

* 美国10年期公债收益率报2.6626%，上日收在2.6480%，黄金/美元汇率升0.17%，美元/印尼卢比升0.63%

* 日本财务大臣麻生太郎目前并未考虑降低实际企业税率

* 美国举债上限议题没有明确进展

* 英国央行总裁卡尼称，不认为有进一步量化宽松的理由--报载 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐