英国数据：9月房价持续上扬，伦敦房价触及纪录高位

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月28日
--近日有消息称，有线宽频大股东九仓正与永升亚洲商讨，由永升注资有线以支持其持续经营，有线宽频冀能获注资逾10亿港元，并传出永升要求九仓提交削减成本方案。
截至9月的三个月房价，较截至6月的三个月上涨2.1%。
Nationwide称，政府和英国央行旨在刺激放款的计划是推升房价的部分因素。英国央行周三称，认为英国房地产泡沫未见立即的危险，但正保持密切关注。
“可获得的信贷增多且信贷成本降低正支撑着需求，这部分是因为贷款融资计划和购买扶助(Help to Buy)等政策措施的结果。”Nationwide首席经济分析师Robert Gardner称。
“经济前景改善也激励更多人在房地产市场跨出第一步。而由于就业状况进一步温和增长，且迹象显示英国的复苏终于获得动能，近几个月来消费者信心大幅上升。”他称。
9月房屋价格较上年同期的增幅从8月的3.5%加速至5.0%，也高于路透调查预估的成长4.5%。
伦敦房价目前来到纪录高位，在截至9月的三个月，房价创下两为数百分比增幅。
Nationwide表示，本季英国各地房地产价格均有上涨，是2007年以来首次看到房价呈现如此普遍的增加。(完) (编译 张若琪 审校 王冠中)
--近日有消息称，有线宽频大股东九仓正与永升亚洲商讨，由永升注资有线以支持其持续经营，有线宽频冀能获注资逾10亿港元，并传出永升要求九仓提交削减成本方案。
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)