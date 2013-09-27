英国数据：9月房价持续上扬，伦敦房价触及纪录高位

截至9月的三个月房价，较截至6月的三个月上涨2.1%。

Nationwide称，政府和英国央行旨在刺激放款的计划是推升房价的部分因素。英国央行周三称，认为英国房地产泡沫未见立即的危险，但正保持密切关注。

“可获得的信贷增多且信贷成本降低正支撑着需求，这部分是因为贷款融资计划和购买扶助(Help to Buy)等政策措施的结果。”Nationwide首席经济分析师Robert Gardner称。

“经济前景改善也激励更多人在房地产市场跨出第一步。而由于就业状况进一步温和增长，且迹象显示英国的复苏终于获得动能，近几个月来消费者信心大幅上升。”他称。

9月房屋价格较上年同期的增幅从8月的3.5%加速至5.0%，也高于路透调查预估的成长4.5%。

伦敦房价目前来到纪录高位，在截至9月的三个月，房价创下两为数百分比增幅。

Nationwide表示，本季英国各地房地产价格均有上涨，是2007年以来首次看到房价呈现如此普遍的增加。(完) (编译 张若琪 审校 王冠中)