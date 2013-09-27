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货币新闻 | 2013年 9月 27日 星期五 14:34 BJT

中国经济：上海自贸区将探索资本项目可兑换及金融业全面开放

路透北京9月27日 - 中国国务院周五公布了中国（上海）自由贸易试验区总体方案，目标是经过两至三年的改革试验，探索资本项目可兑换和金融服务业全面开放。推动金融服务业对符合条件的民营资本和外资金融机构全面开放。

周五刊登在政府网的新闻稿称，上海自贸区将积极推进服务业扩大开放和外商投资管理体制改革。选择金融服务、航运服务、商贸服务、专业服务、文化服务以及社会服务领域扩大开放。

“上海自贸区可对人民币资本项目可兑换、金融市场利率市场化、人民币跨境使用等先行先试。”新闻稿称。

新闻稿并表示，上海自贸区将允许金融市场建立面向国际的交易平台,逐步允许境外企业参与商品期货交易。将允许试验区内符合条件的中资银行开办离岸业务。

中国(上海)自由贸易试验区的范围涵盖上海外高桥保税区、上海外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等四个海关特殊监管区域。此前上海市政府有关官员称试验区将于9月29日(本周日)正式挂牌。（完）

浏览国务院有关通知，请点选 here (发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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