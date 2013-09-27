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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 14:21 BJT

韩国汇市：韩元收高，因外资持续流入股市且出口商抛售美元

路透首尔9月27日 - 韩元 周五在韩国国内市场小幅上涨，逆转稍早跌势，因外资持续流入韩国股市，且出口商美元抛盘迫使投资者出脱韩元空头仓位。

韩元兑美元 国内收报1,073.7，周四国内收在1,075.1。

韩元兑美元本周收高1%，录得连续五周涨势。为去年11月末至今年1月创八周连升以来最长连涨周线。(完)

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