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货币新闻 | 2013年 9月 27日 星期五 14:39 BJT

国际油市：布兰特原油跌至每桶109美元下方，因中东供应风险缓解

“地缘政治风险稍微解除了一些，但仍反映在油价上。”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称。“最可能的情况就是油价将进一步下降。”

布兰特11月原油 一度触及每桶108.88美元的日低，0602GMT，报108.95美元，下跌0.26美元。本周跌0.2%。

美国11月原油 下滑0.42美元，报102.61美元，过去七个交易日有六日下跌。本周跌近2%。

一份路透调查显示，32位分析平均预计布兰特原油期货今年的均价为每桶107.70美元 。布兰特原油今年迄今均价在108.49美元。

随着中东地缘政治风险降温，布兰特原油和美国原油均已自本月稍早触及的高点回落近8美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 于春红)

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