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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 14:32 BJT

日本能源：吉坤日矿日石能源2014年进口伊朗原油数量将减少近20%

路透东京9月27日 - 一名业界知情消息人士指出，日本最大伊朗原油进口商--吉坤日矿日石能源(JX Nippon)，明年年度合约购买伊朗石油的数量将减少近20%。

“JX准备削减将近20%，相当于削减逾10,000桶/日，”消息人士向路透表示。

JX Nippon为JX控股 旗下的下游公司，预料2014年进口伊朗石油数量将削减至60,000桶/日，低于今年的73,000桶/日。

根据路透以目前石油输出国组织(OPEC)一篮子价格计算，伊朗明年将因此减少收入约3.90亿美元。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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