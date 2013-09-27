日本能源：吉坤日矿日石能源2014年进口伊朗原油数量将减少近20%

港报社评：医保受挫，“特朗普牛市”幻灭？--经济日报3月28日
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
路透东京9月27日 - 一名业界知情消息人士指出，日本最大伊朗原油进口商--吉坤日矿日石能源(JX Nippon)，明年年度合约购买伊朗石油的数量将减少近20%。
“JX准备削减将近20%，相当于削减逾10,000桶/日，”消息人士向路透表示。
JX Nippon为JX控股 旗下的下游公司，预料2014年进口伊朗石油数量将削减至60,000桶/日，低于今年的73,000桶/日。
根据路透以目前石油输出国组织(OPEC)一篮子价格计算，伊朗明年将因此减少收入约3.90亿美元。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。