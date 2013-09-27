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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 14:30 BJT

日本股市：小幅收低，但周线为连续第四周上涨

路透东京9月27日 - 日本股市日经指数周五小幅收低，部分是受锁定获利拖累，且因交易商在下周政府经济成长和税收策略发布前不愿建立新仓。

日经指数 下跌0.3%，报14,760.07点，盘中在平盘上方游走。该指数本周收高0.1%，为连续第四周上涨。

东证股价指数 下滑0.2%，报1,217.52点。(完)

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