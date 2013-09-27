更新版 1-中国经济：上海自贸区总体方案出炉，将探索资本项下和金融业全面开放

* 上海自贸区总体方案出炉，服务贸易和金融是重点

* 将探索资本项目可兑换及金融业全面开放

* 积极推进服务业扩大开放和外商投资管理体制改革

* 专家称是较系统的对外改革新举措，推动未来改革开放 (新增更多细节和评论)

路透北京9月27日 - 备受关注的中国（上海）自由贸易试验区总体方案周五出炉，明确将经过两至三年的改革试验，探索资本项目可兑换和金融服务业全面开放，并推动金融服务业对民营资本和外资金融机构全面开放。专家认为此举将对中国未来改革开放起到重要推动作用。

中国政府网周五刊登方案指出，上海自贸区可对人民币资本项目可兑换、金融市场利率市场化、人民币跨境使用等先行先试，并将积极推进服务业扩大开放和外商投资管理体制改革，选择金融服务、航运服务、商贸服务、专业服务、文化服务以及社会服务领域扩大开放。

“总体上，上海自贸区涉及到了政府、投资、贸易、金融和法律五个方面，是一个较为系统的对外改革新举措，对中国未来改革开放具有重要的推动作用。”中国社科院金融所法与金融研究室助理研究员郑联盛指出。

他并强调，从具体领域上，服务贸易和金融是重点，特别是金融领域的试验政策涉及到中国众多金融体系的制度变革，人民币资本项目可兑换、金融市场利率市场化、人民币跨境使用等三个领域改革涉及面较广，特别是前两者可以说具有“系统重要性”。

而法兴银行报告亦指出，具有战略意义的上海自贸区将是一个非常清晰的信号，显示政策制定者有意更快速地在全国范围内推动经济自由化改革。这一进展将为中国短期带来潜在的正面激励。

不过，郑联盛指出，整体上这是一个较好的规划，但比市场原来预计的上海自贸区改革的力度可能要小一些，服务贸易和金融开放的具体举措上仍不明确，在配套改革上步伐可能比市场预期要低。这实际上是自贸区改革与中国系统性改革、以及经济金融体系的平稳的一种平衡。

方案显示，试验区的范围涵盖上海现有的四个保税区，并根据先行先试推进情况以及产业发展和辐射带动需要，逐步拓展实施范围和试点政策范围，形成与上海国际经济、金融、贸易、航运中心建设的联动机制。

建立上海自贸区的主要任务是，要加快政府职能转变，扩大投资领域开放，推进贸易发展方式转变，深化金融领域的开放创新并完善法制领域的制度保障等。

方案指出，上海自贸区将允许金融市场建立面向国际的交易平台,逐步允许境外企业参与商品期货交易，将允许试验区内符合条件的中资银行开办离岸业务。

自贸区还将对外商投资试行准入前国民待遇，探索建立投资准入前国民待遇和负面清单管理模式。与此同时，在试验区内试点开展涉及外资的国家安全审查，构建安全高效的开放型经济体系。

此外，自贸区还可探索在试验区内设立国际大宗商品交易和资源配置平台，开展能源产品、基本工业原料和大宗农产品的国际贸易。扩大完善期货保税交割试点，拓展仓单质押融资等功能。

“根据《方案》明确的目标定位和先行先试任务，按照‘成熟的可先做，再逐步完善’的要求，形成可操作的具体计划，抓紧推进实施，”方案指出。

中国(上海)自由贸易试验区的范围涵盖上海外高桥保税区、上海外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等四个海关特殊监管区域。此前上海市政府有关官员称试验区将于9月29日(本周日)正式挂牌。（完）

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