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货币新闻 | 2013年 9月 27日 星期五 15:17 BJT

韩国金融：企划财政部次官称当局密切监控韩元走势

韩元兑美元 周五国内收报1,073.7，第三季迄今升6.4%。

交易商怀疑韩国货币当局9月数次购买美元，从而放缓韩元升势并确保出口商价格竞争力。(完) (编译 石冠兰 审校 李春喜)

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