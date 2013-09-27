中国股市:沪综指收涨，金融股企稳令大盘终结三连跌

澳洲经济指标总览--3月28日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海9月27日 - 中国股市沪综指周五小幅收升，止住此前三连跌趋势。分析师指出，尽管自贸板块等前期热门概念股继续回调，但券商银行等金融板块已出现小幅反弹，而且大家对经济基本面仍持偏乐观预期。
沪综指 收报2,160.027点，涨4.218点或0.2%；本周沪综指累计下跌1.45%。上证A股今日成交额为974亿元人民币，上日为1,251亿元。
“感觉上经济数据不会差，那么大盘大跌的基础就没有。金融股的稳住，因为权重比较大，对大盘影响较为明显。”华泰证券分析师周林指出。
他说，近期大盘连续回调，主要还是因为月末季末资金面紧张，不过央行近期已通过公开市场操作投放那么多钱，不少人相信挺过月末资金面就会缓解，因此今日抛压已没有那么大。
沪深300指数 收涨0.44%，报2,394.971点；沪深300指数期货主力10月合约 尾盘报2,397.4点，升0.22%，成交544,481手。(完)
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。
2014年占领运动3名发起人戴耀廷、陈健民和朱耀明，连同立法会议员陈淑庄和邵家臻等6人，遭警方拘捕，控以串谋公众妨扰、煽惑他人公众妨扰等罪名。有被告形容是「秋后算帐」，是候任特首林郑月娥的「下马威」，云云。当局今次提出起诉，适逢林太当选翌日，时机或令她有点尴尬，然而占领运动事隔逾两年，无论是围绕示威者还是警员的违法案件，早晚总要有个了结，当年多名占领运动核心骨干亦表明，为了民主运动理想，不惜公民抗命以身试法，愿意承担法律责任，现在落案起诉，与其说是「清算」，不如说是求仁得仁，将现届政府的作为算到候任特首头上，逻辑更是奇怪，背后反映的问题值得深思。