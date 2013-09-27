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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 16:41 BJT

中国期市：橡胶期货收创一周多低位，21,000元目标仍可期

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1312     52,350      0.62      175,074 
         黄金(au)     1312     264.20     -0.45      102,692 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,576     -1.11    1,498,626 
         橡胶 (ru)    1401     20,260     -1.32      136,426 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,692      0.98    1,918,248 
         豆油 (y)     1401      6,982     -0.85      624,156 
         焦炭 (j)     1401      1,570     -1.20      287,916 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      5,103     -0.91      559,918 
         棉花 (cf)    1405     18,695      0.19       30,910 
 中金所  沪深300(if)  1310    2,398.4      0.26       68,500 
                                                  
 
 (发稿 丁琦；审校 毕晓雯)

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