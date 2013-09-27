版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 15:46 BJT

全球金市：小幅上涨，QE退场不确定性与亚洲需求不振限制升势

--------------------------0646GMT------------------------------

价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1325.11 2.02 +0.15 -20.87

现货银 21.54 -0.13 -0.60 -28.86

现货铂金 1404.50 -0.23 -0.02 -8.50

现货钯金 721.41 3.23 +0.45 4.25

COMEX期金 1325.70 1.60 +0.12 -20.89 16234

COMEX期银 21.60 -0.17 -0.79 -28.74 5091

汇率

欧元/美元 1.3490

美元/日圆 98.69

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/洪曦; 审校 隋芬/艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐