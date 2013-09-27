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货币新闻 | 2013年 9月 27日 星期五 16:09 BJT

表格：LME金属库存最新变化--9月27日

路透伦敦9月27日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜          541,125          -4,500
    锡           13,490            -135
    铅          240,600          -1,125
    锌          969,050          -3,050
    铝        5,385,900          -6,825
    镍          226,218             -60
    铝合金       62,760            -460
    NASAAC      110,020             -60
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种     库存数据          库存分布              品种     库存数据          库存分布
 铜       MCU-STOCKS      <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅       MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝       MAL-STOCKS      <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡       MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌       MZN-STOCKS      <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金   MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍       MNI-STOCKS      <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA    MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 张若琪 审校 田建华)

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