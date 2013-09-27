《技术分析》中国股市沪综指料续下试半年线

作者/曾祥进

路透北京9月27日 - 中国股市沪综指 两周来均以震荡调整走势为主，期间两根较大阴线令市场气氛转趋谨慎。短线看，回落调整走势未尽，沪综指料继续下试半年线2,140点附近，随后有望结束短调回升，并再度围绕2,200点展开行情。中线来看，亦在回补2,240点附近缺口的同时，顺势回抽此前突破的上升通道上轨，并继续维持较大区间内的震荡走势。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/gut43v)

沪指在七个交易日内出现两次较大单日跌幅，市场谨慎气氛升温。均线系统显示，在两度下破5日和10日均线后，大盘走势有所趋弱，特别是20日均线和年线周四同时失守，加剧了短线抛压，后市继续下试半年线（2,140）已势在必行。

本周沪指在2,200点附近拉锯后终失守下行，并形成2,198-2,192点的单日向下跳空缺口，若排除其为突破型缺口性质，则股指在完成短线调幅后，仍有上涨回补该缺口的技术需要，即再度接近2,200点，同时根据届时走势强度决定是否继续拓展更大升势。

技术指标方面，日KDJ（随机指标）MACD（指数平滑异同移动平均线）均持续下行，离超卖区尚有一定距离，显示短线调整持续，DX（趋向指标）亦出现单边下落，显示当前走势并未形成技术上的明确趋向，值得关注的是BOLL（布林通道）中轨下周将升至2,180点附近，股指宜尽快收复。

综合来看，沪指在回探半年线2,140点之后继续下跌空间将有限，随后有望转入回升，但2,200点附近已形成较大技术压力，多空在该点位处仍会出现较激烈的争持。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/hut43v)

沪综指已连续第二周收阴，图表显示，5周均线正欲上穿30周均线，同时股指回抽6月底以来中线上升通道上轨，下周亦位于2,140点附近，显示该点位兼具短中线技术支撑意义，料能发挥积极作用。

中线角度看，下档更具技术意义的点位当处于周布林通道中轨，下周约在2,110点附近，该点位的得失将决定大盘整个中线走势性质。

另外，月线图显示，本月沪指向2009年9月形成的4年来中长期下跌通道上轨发起攻击，受阻回落亦在情理之中，该阻力位10月份将下移至2,200点附近，仍将压制大盘。