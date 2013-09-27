《技术分析》中国股市沪综指料续下试半年线

澳洲经济指标总览--3月28日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
作者/曾祥进
路透北京9月27日 - 中国股市沪综指 两周来均以震荡调整走势为主，期间两根较大阴线令市场气氛转趋谨慎。短线看，回落调整走势未尽，沪综指料继续下试半年线2,140点附近，随后有望结束短调回升，并再度围绕2,200点展开行情。中线来看，亦在回补2,240点附近缺口的同时，顺势回抽此前突破的上升通道上轨，并继续维持较大区间内的震荡走势。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (link.reuters.com/gut43v)
沪指在七个交易日内出现两次较大单日跌幅，市场谨慎气氛升温。均线系统显示，在两度下破5日和10日均线后，大盘走势有所趋弱，特别是20日均线和年线周四同时失守，加剧了短线抛压，后市继续下试半年线（2,140）已势在必行。
本周沪指在2,200点附近拉锯后终失守下行，并形成2,198-2,192点的单日向下跳空缺口，若排除其为突破型缺口性质，则股指在完成短线调幅后，仍有上涨回补该缺口的技术需要，即再度接近2,200点，同时根据届时走势强度决定是否继续拓展更大升势。
技术指标方面，日KDJ（随机指标）MACD（指数平滑异同移动平均线）均持续下行，离超卖区尚有一定距离，显示短线调整持续，DX（趋向指标）亦出现单边下落，显示当前走势并未形成技术上的明确趋向，值得关注的是BOLL（布林通道）中轨下周将升至2,180点附近，股指宜尽快收复。
综合来看，沪指在回探半年线2,140点之后继续下跌空间将有限，随后有望转入回升，但2,200点附近已形成较大技术压力，多空在该点位处仍会出现较激烈的争持。
较长期走势(周线图): (link.reuters.com/hut43v)
沪综指已连续第二周收阴，图表显示，5周均线正欲上穿30周均线，同时股指回抽6月底以来中线上升通道上轨，下周亦位于2,140点附近，显示该点位兼具短中线技术支撑意义，料能发挥积极作用。
中线角度看，下档更具技术意义的点位当处于周布林通道中轨，下周约在2,110点附近，该点位的得失将决定大盘整个中线走势性质。
另外，月线图显示，本月沪指向2009年9月形成的4年来中长期下跌通道上轨发起攻击，受阻回落亦在情理之中，该阻力位10月份将下移至2,200点附近，仍将压制大盘。
整体而言，制约沪指中长期运行的重要点位区间已处于4年来最小幅度，即2,200-1,950点不到300点的范围之内，未来两月沪指出现中长线大规模变盘的几率正在明显增加。（完） (审校 黄凯)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。
2014年占领运动3名发起人戴耀廷、陈健民和朱耀明，连同立法会议员陈淑庄和邵家臻等6人，遭警方拘捕，控以串谋公众妨扰、煽惑他人公众妨扰等罪名。有被告形容是「秋后算帐」，是候任特首林郑月娥的「下马威」，云云。当局今次提出起诉，适逢林太当选翌日，时机或令她有点尴尬，然而占领运动事隔逾两年，无论是围绕示威者还是警员的违法案件，早晚总要有个了结，当年多名占领运动核心骨干亦表明，为了民主运动理想，不惜公民抗命以身试法，愿意承担法律责任，现在落案起诉，与其说是「清算」，不如说是求仁得仁，将现届政府的作为算到候任特首头上，逻辑更是奇怪，背后反映的问题值得深思。