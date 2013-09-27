《中国上海证交所A+B股股价对比表》--9月27日

澳洲经济指标总览--3月28日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港9月27日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.1198人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 美元) 价 仪电电子 4.41 0.416 1.73 市北高新 8.34 0.547 2.49 大众交通 6.83 0.675 1.65 永生投资 15.71 1.164 2.21 老凤祥 24.84 2.429 1.67 S中纺机 16.31 0.62 4.30 鼎立股份 11.83 0.658 2.94 氯碱化工 7.14 0.458 2.55 双钱股份 9.74 0.697 2.28 海立股份 6.84 0.551 2.03 浦东金桥 13.84 1.049 2.16 外高桥 52.58 2.394 3.59 ST联华 18.81 1.247 2.46 锦江投资 10.75 0.836 2.10 中路股份 13.81 0.812 2.78 金山开发 12.89 0.555 3.80 海欣股份 7.65 0.514 2.43 耀皮玻璃 5.94 0.505 1.92 大江股份 5.19 0.338 2.51 上柴股份 12.69 0.758 2.74 丹化科技 8.45 0.625 2.21 上海三毛 8.81 0.819 1.76 友谊股份 10.59 1.289 1.34 上工申贝 6.76 0.477 2.32 上海机电 15.8 1.271 2.03 宝信软件 26.25 1.659 2.59 上海物贸 14.18 0.66 3.51 自仪股份 7.05 0.569 2.02 上海普天 9.71 0.602 2.64 陆家嘴 24.22 1.63 2.43 华新水泥 12.22 1.335 1.50 锦江股份 13.86 1.416 1.60 鄂尔多斯 6.87 0.86 1.31 华电能源 2.5 0.296 1.38 SST天海 4.59 0.281 2.67 大名城 5.43 0.416 2.13 东方通信 6.06 0.481 2.06 黄山旅游 10.94 1.23 1.45 开开实业 9.88 0.703 2.30 海南航空 2.01 0.42 0.78 ST轻骑 3.6 0.299 1.97 振华重工 3.49 0.409 1.39 锦州港 3.92 0.389 1.65 九龙山 3.05 0.315 1.58 凌云股份 6.58 0.562 1.91 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪；审校 毕晓雯)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。
2014年占领运动3名发起人戴耀廷、陈健民和朱耀明，连同立法会议员陈淑庄和邵家臻等6人，遭警方拘捕，控以串谋公众妨扰、煽惑他人公众妨扰等罪名。有被告形容是「秋后算帐」，是候任特首林郑月娥的「下马威」，云云。当局今次提出起诉，适逢林太当选翌日，时机或令她有点尴尬，然而占领运动事隔逾两年，无论是围绕示威者还是警员的违法案件，早晚总要有个了结，当年多名占领运动核心骨干亦表明，为了民主运动理想，不惜公民抗命以身试法，愿意承担法律责任，现在落案起诉，与其说是「清算」，不如说是求仁得仁，将现届政府的作为算到候任特首头上，逻辑更是奇怪，背后反映的问题值得深思。