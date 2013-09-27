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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 15:34 BJT

表格：外资在韩国股市买超2,055亿韩元，连续第23天买超

路透首尔9月27日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超2,055亿韩元，已连续23个交易日买超，期间累计买超9.031万亿(兆)韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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9月27日 205.5 -104.6 -93.4

9月26日 210.4 -96.7 -117.1

9月25日 240.5 -330.4 116.8

9月24日 77.8 -103.5 44.2

9月23日 312.7 -270.1 -44.1

9月17日 390.9 -320.0 -78.3

9月16日 509.8 -204.3 -286.3

9月13日 412.6 -373.9 -12.3

9月12日 1,430.9 -1,031.4 -355.4

9月11日 694.9 -333.3 -344.3

9月10日 862.1 -304.0 -450.8

9月 9日 567.7 -122.0 -413.6

9月 6日 500.8 -229.0 -238.3

9月 5日 516.5 -113.7 -375.2

9月 4日 260.4 128.7 -77.1

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本月以来 7,505.4 -3,718.9 -3,143.8

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今年以来 461.0 5,394.0 -4,530.8

---------------------------------------------(完)

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