《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--9月27日

港报社评：医保受挫，“特朗普牛市”幻灭？--经济日报3月28日
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
路透香港9月27日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:32时,1港元=0.78913人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价 A/B股比 元) (港元) 价 万科 9.06 14.42 0.80 深物业 8.39 7.18 1.48 南玻 8.44 6.20 1.73 深康佳 3.42 2.60 1.67 ST中华 4.19 1.56 3.40 ST中冠 10.18 4.92 2.62 深深宝 8.00 5.86 1.73 深华发 6.59 3.63 2.30 深赤湾 13.43 13.83 1.23 招商地产 23.61 23.76 1.26 特力 6.77 4.67 1.84 飞亚达 7.26 6.39 1.44 一致药业 41.13 34.20 1.52 深深房 3.49 2.88 1.54 ST盛润 6.60 5.65 1.48 深南电 3.99 2.69 1.88 深纺织 7.55 5.50 1.74 方大集团 5.75 3.02 2.41 深国商 26.65 14.12 2.39 深赛格 4.82 2.86 2.14 宝石 17.18 10.45 2.08 小天鹅 8.29 8.56 1.23 粤高速 2.84 2.58 1.39 晨鸣纸业 4.46 3.82 1.48 ST珠江 3.45 2.63 1.66 丽珠 43.10 35.90 1.52 美菱电器 3.60 3.81 1.20 大冷股份 8.24 6.29 1.66 粤电力 4.75 4.31 1.40 佛山照明 6.20 5.45 1.44 江铃汽车 16.36 21.60 0.96 沙隆达 10.92 6.38 2.17 苏常柴 6.08 4.44 1.74 威孚高科 23.02 21.40 1.36 古井贡酒 18.06 14.53 1.58 ST东海 6.09 4.85 1.59 长安汽车 10.23 11.61 1.12 京东方 2.11 1.91 1.40 鲁泰 8.17 8.78 1.18 本钢板材 2.83 2.51 1.43 张裕 31.38 26.41 1.51 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪；审校 毕晓雯)
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。