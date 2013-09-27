《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月27日

澳洲经济指标总览--3月28日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港9月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本 地时间16:12时,1港元=0.78919人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢 价为-0.65%,高于上交易日收盘的-1.62%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价 H股价格 A/H股比价 格(元) (港元) 工商银行 3.86 5.54 0.88 建设银行 4.28 6.06 0.89 中国银行 2.78 3.58 0.98 农业银行 2.49 3.64 0.87 招商银行 10.80 14.42 0.95 中信银行 3.80 4.06 1.19 交通银行 4.22 5.83 0.92 民生银行 9.48 9.45 1.27 中国人寿 13.83 20.55 0.85 中国平安 35.81 58.75 0.77 中国太保 17.56 28.35 0.78 中信证券 12.36 15.90 0.99 新华人寿 22.95 22.50 1.29 海通证券 12.69 12.02 1.34 华能国际 5.37 7.85 0.87 大唐发电 4.45 3.42 1.65 华电国际 3.06 3.14 1.23 中煤能源 5.35 4.72 1.44 中国神华 16.69 24.05 0.88 中国石油 7.84 8.71 1.14 兖州煤业 10.72 7.84 1.73 中国石化 4.44 6.19 0.91 上海石化 4.20 2.96 1.80 中海油服 17.28 19.52 1.12 仪征化纤 4.58 2.08 2.79 中国铝业 4.36 2.87 1.92 江西铜业 16.15 15.44 1.33 洛阳钼业 7.08 3.05 2.94 紫金矿业 2.57 1.88 1.73 马钢股份 1.75 1.94 1.14 鞍钢股份 3.03 4.68 0.82 重庆钢铁 2.72 1.12 3.08 海螺水泥 15.10 25.45 0.75 洛阳玻璃 5.04 1.52 4.20 北人股份 10.49 3.53 3.77 中联重科 5.61 6.75 1.05 金隅股份 5.43 5.45 1.26 中国国航 4.02 5.41 0.94 东方航空 2.92 2.59 1.43 南方航空 2.83 2.84 1.26 中国远洋 3.43 3.83 1.13 中海集运 2.80 2.03 1.75 中集集团 12.95 14.00 1.17 中海发展 4.45 4.09 1.38 宁沪高速 5.68 9.25 0.78 深高速 3.08 2.90 1.35 成渝高速 2.83 2.26 1.59 皖通高速 4.01 4.13 1.23 广深铁路 2.89 4.05 0.90 中国南车 3.87 5.51 0.89 中国交建 4.08 6.23 0.83 中国铁建 4.87 8.06 0.77 中国中铁 2.68 4.18 0.81 长城汽车 49.33 42.35 1.48 比亚迪 38.19 33.85 1.43 广汽集团 8.05 8.36 1.22 青岛啤酒 43.43 60.00 0.92 广州药业 35.38 33.20 1.35 新华制药 4.76 2.02 2.99 海信科龙 8.32 5.50 1.92 南京熊猫 9.18 3.74 3.11 晨鸣纸业 4.46 3.00 1.88 上海医药 15.67 15.32 1.30 中兴通讯 16.53 15.92 1.32 东方电气 11.49 11.30 1.29 潍柴动力 19.52 30.70 0.81 东北电气 2.39 0.94 3.22 广船国际 11.21 7.70 1.84 经纬纺机 9.00 5.35 2.13 昆明机床 4.83 1.92 3.19 一拖股份 7.80 4.85 2.04 北辰实业 3.02 1.79 2.14 创业环保 8.01 2.82 3.60 中国中冶 1.84 1.48 1.58 金风科技 7.02 5.23 1.70 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。
2014年占领运动3名发起人戴耀廷、陈健民和朱耀明，连同立法会议员陈淑庄和邵家臻等6人，遭警方拘捕，控以串谋公众妨扰、煽惑他人公众妨扰等罪名。有被告形容是「秋后算帐」，是候任特首林郑月娥的「下马威」，云云。当局今次提出起诉，适逢林太当选翌日，时机或令她有点尴尬，然而占领运动事隔逾两年，无论是围绕示威者还是警员的违法案件，早晚总要有个了结，当年多名占领运动核心骨干亦表明，为了民主运动理想，不惜公民抗命以身试法，愿意承担法律责任，现在落案起诉，与其说是「清算」，不如说是求仁得仁，将现届政府的作为算到候任特首头上，逻辑更是奇怪，背后反映的问题值得深思。