路透基点：和记黄埔港口已签署36亿美元再融资案

港报社评：占中三子求仁得仁，信任司法勿政治化--明报3月28日

2014年占领运动3名发起人戴耀廷、陈健民和朱耀明，连同立法会议员陈淑庄和邵家臻等6人，遭警方拘捕，控以串谋公众妨扰、煽惑他人公众妨扰等罪名。有被告形容是「秋后算帐」，是候任特首林郑月娥的「下马威」，云云。当局今次提出起诉，适逢林太当选翌日，时机或令她有点尴尬，然而占领运动事隔逾两年，无论是围绕示威者还是警员的违法案件，早晚总要有个了结，当年多名占领运动核心骨干亦表明，为了民主运动理想，不惜公民抗命以身试法，愿意承担法律责任，现在落案起诉，与其说是「清算」，不如说是求仁得仁，将现届政府的作为算到候任特首头上，逻辑更是奇怪，背后反映的问题值得深思。