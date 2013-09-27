路透基点：和记黄埔港口已签署36亿美元再融资案

澳洲经济指标总览--3月28日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透9月27日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，和记黄埔港口集团的36亿美元三档再融资案已按照预定时间，在9月23日签约。
代理行中银香港承贷2.124亿美元，其它参与的16家银行平均分担剩余的33.876亿美元贷款。这16家银行是：澳新银行(澳盛银行，ANZ)、美银美林、三菱东京日联银行、花旗、澳洲联邦银行、东方汇理银行、星展银行、德意志银行、汇丰控股、瑞穗银行、华侨银行、苏格兰皇家银行、丰业银行、渣打银行、三井住友银行和新加坡大华银行。
一如先前报导，所筹资金将为2011年2月的30亿美元贷款和一笔6亿美元的双边贷款提供再融资。
这笔36亿美元的子弹式贷款分为三部分，10亿美元一年期贷款，16亿美元三年期贷款，以及10亿美元五年期贷款。利率分别为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码60基点、110基点和140基点。
承贷3亿美元的银行获得50基点的费用。
贷款将通过一个特殊目的机构(SPV)筹借，和记黄埔港口提供担保。（完）
(编译 高琦 审校 隋芬)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。
2014年占领运动3名发起人戴耀廷、陈健民和朱耀明，连同立法会议员陈淑庄和邵家臻等6人，遭警方拘捕，控以串谋公众妨扰、煽惑他人公众妨扰等罪名。有被告形容是「秋后算帐」，是候任特首林郑月娥的「下马威」，云云。当局今次提出起诉，适逢林太当选翌日，时机或令她有点尴尬，然而占领运动事隔逾两年，无论是围绕示威者还是警员的违法案件，早晚总要有个了结，当年多名占领运动核心骨干亦表明，为了民主运动理想，不惜公民抗命以身试法，愿意承担法律责任，现在落案起诉，与其说是「清算」，不如说是求仁得仁，将现届政府的作为算到候任特首头上，逻辑更是奇怪，背后反映的问题值得深思。