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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 16:10 BJT

路透基点：和记黄埔港口已签署36亿美元再融资案

路透9月27日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，和记黄埔港口集团的36亿美元三档再融资案已按照预定时间，在9月23日签约。

代理行中银香港承贷2.124亿美元，其它参与的16家银行平均分担剩余的33.876亿美元贷款。这16家银行是：澳新银行(澳盛银行，ANZ)、美银美林、三菱东京日联银行、花旗、澳洲联邦银行、东方汇理银行、星展银行、德意志银行、汇丰控股、瑞穗银行、华侨银行、苏格兰皇家银行、丰业银行、渣打银行、三井住友银行和新加坡大华银行。

一如先前报导，所筹资金将为2011年2月的30亿美元贷款和一笔6亿美元的双边贷款提供再融资。

这笔36亿美元的子弹式贷款分为三部分，10亿美元一年期贷款，16亿美元三年期贷款，以及10亿美元五年期贷款。利率分别为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码60基点、110基点和140基点。

承贷3亿美元的银行获得50基点的费用。

贷款将通过一个特殊目的机构(SPV)筹借，和记黄埔港口提供担保。（完）

(编译 高琦 审校 隋芬)

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