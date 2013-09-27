台湾债市：公债殖利率大弹，因央行总裁提醒利率有走高风险

澳洲经济指标总览--3月28日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
* 央行总裁提醒房贷户利率有走高风险，惟遭本地媒体解读暗示将升息
* 公债殖利率本酝酿弹升，升息说意外引爆多杀多走势
* 下周走势应可止稳，10年券区间看1.65-1.75%
路透台北9月27日 - 台湾五年及10年期公债殖利率周五大幅弹升，因央行总裁提醒利率有走高风险。该讯息迫使在先前回档过程中追低的交易商停损，中午过后，10年券卖压进一步释出，由于报价稀疏令殖利率快速弹破1.70%附近月线支撑，终场以日高点作收。
交易员指出，10年券殖利率本周向下测试1.60%压力关卡不过，本已酝酿向上弹升，央行总裁一席话，虽各方解读不同，但也让卖压提前释出。下周一由于是季底，各家金融机构多希望平稳度过，因此只要今晚美债殖利率没有大弹，预料台债走势应可止稳。下周102/10殖利率区间看在1.65-1.75%，五年新券102/11发行前交易殖利率区间则在1.15-1.25%。
“央行说的，哪一件不是我们知道的事？只是大家手中都有10年券，没有空单，所以造成多杀多。”一本地银行交易员说。
一票券商交易员称，媒体报导与市场的反应令他讶异，〞长期利率不会永远维持不变，这就是暗示升息吗？〞
另一证券商交易主管则表示，央行总裁是看到了低利率政策的负面影响大于正面影响，因过高的房地产价格令民间消费萎缩，房贷支出占所得比重太高对银行也是风险。但这并不代表央行就快要升息了。
台湾央行总裁彭淮南于昨日理监事会议后记者会中强调，美国的宽松政策迟早会退场，QE(量化宽松)退场也引起了金融市场的大幅波动，〞像这种事情大家要注意，是价格会波动的，要提醒消费者要小心利率风险。〞
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币
)
5 102/11 +7.85 1.2000 1.1450-1.2000 68.5
10 102/10 +9.80 1.7250 1.6490-1.7250 137.5
不过他们也认为，央行总裁昨天释出了一项讯息，就是美国一旦升息，台湾应该会跟进，只不过美国恐怕要等到明年下半年才有升息机会。
一证券商交易主管提醒，美国QE退场与升息是两件事，QE退场还不致让台湾升息，但台湾央行应该会采行增发长天期定期存单以为因应。
〞也许今年底或明年上半年，两年期定存单的每月发行量增加到500-1,000亿台币，届时就会牵动短期利率走扬。〞他说。
交易员也提及，下周四20年增额券102/8R将开始发行前交易，这是否会影响本周以来长券端殖利率逐步下移的偏多走势，也是观察重点。
台湾央行第三季理监事会虽决议利率不变，但警告长期利率走升的风险，多数金融机构认为，台湾央行调整利率的时点将落在明年下半年。根据路透周五采访八家金融机构，多数均对央行升息的时点并未修改，仅有一家金融机构预估，央行最快将在12月底即开始启动升息循环。
年期 期别 收盘价
30 102/9 没有成交
20 102/8 没有成交
15 102/1 没有成交
10 102/10 1.7250
5 102/2 1.1300
2 102/7 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。
2014年占领运动3名发起人戴耀廷、陈健民和朱耀明，连同立法会议员陈淑庄和邵家臻等6人，遭警方拘捕，控以串谋公众妨扰、煽惑他人公众妨扰等罪名。有被告形容是「秋后算帐」，是候任特首林郑月娥的「下马威」，云云。当局今次提出起诉，适逢林太当选翌日，时机或令她有点尴尬，然而占领运动事隔逾两年，无论是围绕示威者还是警员的违法案件，早晚总要有个了结，当年多名占领运动核心骨干亦表明，为了民主运动理想，不惜公民抗命以身试法，愿意承担法律责任，现在落案起诉，与其说是「清算」，不如说是求仁得仁，将现届政府的作为算到候任特首头上，逻辑更是奇怪，背后反映的问题值得深思。