台湾债市：公债殖利率大弹，因央行总裁提醒利率有走高风险

* 央行总裁提醒房贷户利率有走高风险，惟遭本地媒体解读暗示将升息

* 公债殖利率本酝酿弹升，升息说意外引爆多杀多走势

* 下周走势应可止稳，10年券区间看1.65-1.75%

路透台北9月27日 - 台湾五年及10年期公债殖利率周五大幅弹升，因央行总裁提醒利率有走高风险。该讯息迫使在先前回档过程中追低的交易商停损，中午过后，10年券卖压进一步释出，由于报价稀疏令殖利率快速弹破1.70%附近月线支撑，终场以日高点作收。

交易员指出，10年券殖利率本周向下测试1.60%压力关卡不过，本已酝酿向上弹升，央行总裁一席话，虽各方解读不同，但也让卖压提前释出。下周一由于是季底，各家金融机构多希望平稳度过，因此只要今晚美债殖利率没有大弹，预料台债走势应可止稳。下周102/10殖利率区间看在1.65-1.75%，五年新券102/11发行前交易殖利率区间则在1.15-1.25%。

“央行说的，哪一件不是我们知道的事？只是大家手中都有10年券，没有空单，所以造成多杀多。”一本地银行交易员说。

一票券商交易员称，媒体报导与市场的反应令他讶异，〞长期利率不会永远维持不变，这就是暗示升息吗？〞

另一证券商交易主管则表示，央行总裁是看到了低利率政策的负面影响大于正面影响，因过高的房地产价格令民间消费萎缩，房贷支出占所得比重太高对银行也是风险。但这并不代表央行就快要升息了。

台湾央行总裁彭淮南于昨日理监事会议后记者会中强调，美国的宽松政策迟早会退场，QE(量化宽松)退场也引起了金融市场的大幅波动，〞像这种事情大家要注意，是价格会波动的，要提醒消费者要小心利率风险。〞

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币

)

5 102/11 +7.85 1.2000 1.1450-1.2000 68.5

10 102/10 +9.80 1.7250 1.6490-1.7250 137.5

不过他们也认为，央行总裁昨天释出了一项讯息，就是美国一旦升息，台湾应该会跟进，只不过美国恐怕要等到明年下半年才有升息机会。

一证券商交易主管提醒，美国QE退场与升息是两件事，QE退场还不致让台湾升息，但台湾央行应该会采行增发长天期定期存单以为因应。

〞也许今年底或明年上半年，两年期定存单的每月发行量增加到500-1,000亿台币，届时就会牵动短期利率走扬。〞他说。

交易员也提及，下周四20年增额券102/8R将开始发行前交易，这是否会影响本周以来长券端殖利率逐步下移的偏多走势，也是观察重点。

台湾央行第三季理监事会虽决议利率不变，但警告长期利率走升的风险，多数金融机构认为，台湾央行调整利率的时点将落在明年下半年。根据路透周五采访八家金融机构，多数均对央行升息的时点并未修改，仅有一家金融机构预估，央行最快将在12月底即开始启动升息循环。

年期 期别 收盘价

30 102/9 没有成交

20 102/8 没有成交

15 102/1 没有成交

10 102/10 1.7250

5 102/2 1.1300