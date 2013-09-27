中国票据市场：季末资金尚可转贴利率持稳，同业业务卷土重来

路透上海9月27日 - 中国票据市场转贴利率本周持稳，虽然临近季末，但因银行间市场资金价格平稳，且各机构调整信贷规模的压力不大，场内不乏主动收票者，从而带动转帖利率略降。

他们并指出，在央行开闸放水驰援下，六月因钱荒导致的票据、非标等多类资产价格下挫的局面并未出现，不少银行在银行间市场资金利率充裕的预期下，再燃对非标和票据等同业业务的兴趣，杠杆经营模式卷土重来。

“这周比较平稳，市场上着急出票的并不多，和以往季末时候相比，还是稍稍有点抢着收票的感觉。”上海一商业银行交易员称。

上海一大型商业银行交易员则直接指出，部分机构尤其是股份制商业银行有重返同业业务迹象，“本来到了三季度末了，信贷该投放的已经投放了，(信贷)规模已经很紧张了，票据利率自然应该上扬的，但实际上却和上周差不多，所以肯定是有不规范的情况存在。”

他解释指出，经历过六月钱荒，各大商业银行大多已学会未雨绸缪，提前应对季末的资金紧张；而本周央行又通过逆回购放水驰援资金面，在流动性充裕格局下，股份制银行对同业业务重操旧业。

“收票以后，通过村镇银行农联社来消规模，有的股份制银行月末票据规模只有10亿，但每个月交易量有1,000亿，这明显很不正常，不过票据只是其中一部分，还有信托收益权这类非标资产。”他称。

中国银行间市场周五隔夜回购加权利率低位持稳，七天回购利率大降。交易员表示，场内短期资金明显供过于求，而14天及21天回购利率高位持稳，因其能覆盖下月初的存款准备金例行调整日，需求较为集中。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 6.3665/6.1823 6.4935/6.3083 6.9513/6.7767

上周三 6.2980/6.0935 6.4315/6.2285 6.8484/6.6153

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变动 +6.85bp/+8.88bp +6.2bp/+7.98bp +10.29bp/+16.14bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为6.1129%，较上周三的6.0633%走高。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。