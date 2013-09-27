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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 15:48 BJT

韩国债市：公债价格受外资支撑微升，交投偏淡

路透首尔9月27日 - 韩国公债价格周五微升，境外人士买入公债期货合约推高价格。市场交投沉闷，投资人在周末且及7-9月的季底前出手审慎。

指标10年期政府公债收益率(殖利率) 小跌2个基点至3.44%。三年期公债12月期约收高0.10点，报105.87。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.87 105.77

10年期公债收益率 3.44% 3.46%

五年期公债收益率 3.06% 3.09%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 侯向明)

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