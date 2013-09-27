韩国债市：公债价格受外资支撑微升，交投偏淡

港报社评：医保受挫，“特朗普牛市”幻灭？--经济日报3月28日
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
路透首尔9月27日 - 韩国公债价格周五微升，境外人士买入公债期货合约推高价格。市场交投沉闷，投资人在周末且及7-9月的季底前出手审慎。
指标10年期政府公债收益率(殖利率) 小跌2个基点至3.44%。三年期公债12月期约收高0.10点，报105.87。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.87 105.77
10年期公债收益率 3.44% 3.46%
五年期公债收益率 3.06% 3.09%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 侯向明)
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
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