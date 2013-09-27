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货币新闻 | 2013年 9月 27日 星期五 16:19 BJT

香港股市：恒指小幅收高，但9月以来周线首度下跌

路透香港9月27日 - 香港股市周五小幅收高，缩减了周线跌幅；因腾讯控股涨势抵消中资金融股的疲软。

恒生指数 收高0.4%，报23,207点，但本周下跌1.3%。恒生国企指数 则跌0.4%，本周下挫2.6%。

恒生指数和恒生国企指数9月以来周线首度下跌。由于下周二假期在即，今日港股成交额偏低。(完)

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