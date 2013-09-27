路透基点：12家银行加入SOHO中国的9.65亿美元四年定期贷款案

澳洲经济指标总览--3月28日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透9月27日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，地产企业SOHO中国有限公司今日签署了9.65亿美元四年定期贷款协议，包括4.15亿美元和42.63亿港元两部分。
有12家银行参与该案，其中六家是牵头行兼簿记行，他们是：渣打银行（1.6亿美元）、汇丰控股（12.48亿港元）、星展银行（1亿美元）、交通银行（7.8亿港元）、恒生银行（7.8亿港元）、永隆银行（7.8亿港元）。
中信银行国际也担任牵头行，承贷8,000万美元。大丰银行是主办行，承贷4.8亿港元。
以协办行身份加入的有：德意志银行（3,000万美元）、东亚银行（1.95亿港元）、巴克莱资本（2,500万美元）、永亨银行（2,000万美元）。
据报导，SOHO中国在8月初时曾寻求至少7亿美元贷款。
消息人士称，该笔贷款的平均年限为约三年。
参贷银行的最高综合收益为约405个基点，利率较Libor或Hibor加码320个基点左右。
消息人士称，所筹资金将用来对去年的一笔贷款进行再融资。
SOHO中国在2012年6月签署了6.26A亿美元的三年期可转让定期贷款，利率为较Libor或Hibor加码425个基点。
SOHO中国2012年营收较上年增加169%至153亿元人民币。SOHO中国完工和在建项目总建筑面积达540万平米，专注于京沪两地黄金地段甲级写字楼的开发、租赁、物业管理与投资。该公司自持京沪两地黄金地段总建筑面积近190万平米的甲级写字楼，并将成为上海外滩最大的业主。（完）
(编译 高琦 审校)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。
2014年占领运动3名发起人戴耀廷、陈健民和朱耀明，连同立法会议员陈淑庄和邵家臻等6人，遭警方拘捕，控以串谋公众妨扰、煽惑他人公众妨扰等罪名。有被告形容是「秋后算帐」，是候任特首林郑月娥的「下马威」，云云。当局今次提出起诉，适逢林太当选翌日，时机或令她有点尴尬，然而占领运动事隔逾两年，无论是围绕示威者还是警员的违法案件，早晚总要有个了结，当年多名占领运动核心骨干亦表明，为了民主运动理想，不惜公民抗命以身试法，愿意承担法律责任，现在落案起诉，与其说是「清算」，不如说是求仁得仁，将现届政府的作为算到候任特首头上，逻辑更是奇怪，背后反映的问题值得深思。