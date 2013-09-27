路透基点：12家银行加入SOHO中国的9.65亿美元四年定期贷款案

路透9月27日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，地产企业SOHO中国有限公司今日签署了9.65亿美元四年定期贷款协议，包括4.15亿美元和42.63亿港元两部分。

有12家银行参与该案，其中六家是牵头行兼簿记行，他们是：渣打银行（1.6亿美元）、汇丰控股（12.48亿港元）、星展银行（1亿美元）、交通银行（7.8亿港元）、恒生银行（7.8亿港元）、永隆银行（7.8亿港元）。

中信银行国际也担任牵头行，承贷8,000万美元。大丰银行是主办行，承贷4.8亿港元。

以协办行身份加入的有：德意志银行（3,000万美元）、东亚银行（1.95亿港元）、巴克莱资本（2,500万美元）、永亨银行（2,000万美元）。

据报导，SOHO中国在8月初时曾寻求至少7亿美元贷款。

消息人士称，该笔贷款的平均年限为约三年。

参贷银行的最高综合收益为约405个基点，利率较Libor或Hibor加码320个基点左右。

消息人士称，所筹资金将用来对去年的一笔贷款进行再融资。

SOHO中国在2012年6月签署了6.26A亿美元的三年期可转让定期贷款，利率为较Libor或Hibor加码425个基点。

SOHO中国2012年营收较上年增加169%至153亿元人民币。SOHO中国完工和在建项目总建筑面积达540万平米，专注于京沪两地黄金地段甲级写字楼的开发、租赁、物业管理与投资。该公司自持京沪两地黄金地段总建筑面积近190万平米的甲级写字楼，并将成为上海外滩最大的业主。（完）