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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 16:09 BJT

金属期市：伦铜守在7,200美元上方，受中国稳定需求的支撑

Schnider表示，涨势可能在第四季见顶，尽管中国假期可能会削减短期需求。中国将于10月1-7日国庆休假。

0717GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 报每吨7,254美元。期铜本周迄今下跌0.3%，为三周来的连续第二周下跌。

上海期交所期铜主力12月合约 升0.6%至每吨52,350元人民币。该合约稍早曾触及9月3日来最高的52,570元人民币。

“现货升水小幅走高，因为多数想要卖出的贸易商已经在昨日出清库存，因此导致供给缺乏，”上海一位交易员说。

“今日没有什么实货交易，每个人可能已经完成了工作，等待假期开始。”

供给方面，据秘鲁行业工会和公司表示，该国48小时的全国大罢工不太可能会影响到矿业产出。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 侯向明； 审校 高琦)

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