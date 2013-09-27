中国债市：IRS变化不大，交投偏清淡静待资金面和基本面的进一步指引

路透北京9月27日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五变化不大。市场人士表示，虽然基准资金利率大跌，然机构怀疑其可持续性，故IRS短端虽仍有偏跌，但未见明显下探；十一长假在即，市场渐进“假期模式”，交投偏清淡，静待10月资金面和基本面的进一步指引。

“IRS变化不大。fixing(回购定盘利率)跌挺多的，不过市场基本进入假期模式了，交投不活跃，”上海一大型银行交易员称。

上述交易员进一步表示，十一长假后，资金面将相继面临巨额存款准备金清算补缴和财税缴款的冲击，央行净投放资金力度是决定市场方向的关键。其个人并不是特别看好10月的资金情况，认为IRS有上探的空间。

华东地区一商行交易员则有不同意见。他表示，预计10月经济有小幅回落的可能性，加之预计资金不会太紧，IRS或有下探的空间。

路透数据显示，基准七天回购定盘利率 今天报3.6417%，较周四大跌逾40个基点（bp）。

10月1日-7日为国庆假期。因假期调休，银行间债市本周日（29日）照常开市。

央行流动性管理态度仍较为审慎。周四公告续做小量到期三年央票宣誓，“收长放短”延续了其近期一贯的操作风格；然操作量不大，对市场心理的影响大于对资金面的实质影响。公开市场本周转为净投放1,501亿元人民币。三季度末与国庆长假在即，资金在途等一度导致周初流动性偏紧，央行大额净投放扶助，缓解了机构紧张情绪，央行以量换价的策略，有效稳定了货币市场利率。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.9578/4.0628 3.9300/4.0117 4.0250/4.1017 4.1317/4.2153 4.1409/4.4159

上日 3.9539/4.0633 3.9197/4.0083 4.0025/4.0817 4.1020/4.1917 4.1442/4.3942

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变动 +0.0039/-0.0005 +0.0103/+0.0034 +0.0225/+0.0200 +0.0297/+0.0236 -0.0033/+0.0217

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。