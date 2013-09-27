中国债市：IRS变化不大，交投偏清淡静待资金面和基本面的进一步指引

澳洲经济指标总览--3月28日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透北京9月27日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五变化不大。市场人士表示，虽然基准资金利率大跌，然机构怀疑其可持续性，故IRS短端虽仍有偏跌，但未见明显下探；十一长假在即，市场渐进“假期模式”，交投偏清淡，静待10月资金面和基本面的进一步指引。
“IRS变化不大。fixing(回购定盘利率)跌挺多的，不过市场基本进入假期模式了，交投不活跃，”上海一大型银行交易员称。
上述交易员进一步表示，十一长假后，资金面将相继面临巨额存款准备金清算补缴和财税缴款的冲击，央行净投放资金力度是决定市场方向的关键。其个人并不是特别看好10月的资金情况，认为IRS有上探的空间。
华东地区一商行交易员则有不同意见。他表示，预计10月经济有小幅回落的可能性，加之预计资金不会太紧，IRS或有下探的空间。
路透数据显示，基准七天回购定盘利率 今天报3.6417%，较周四大跌逾40个基点（bp）。
10月1日-7日为国庆假期。因假期调休，银行间债市本周日（29日）照常开市。
央行流动性管理态度仍较为审慎。周四公告续做小量到期三年央票宣誓，“收长放短”延续了其近期一贯的操作风格；然操作量不大，对市场心理的影响大于对资金面的实质影响。公开市场本周转为净投放1,501亿元人民币。三季度末与国庆长假在即，资金在途等一度导致周初流动性偏紧，央行大额净投放扶助，缓解了机构紧张情绪，央行以量换价的策略，有效稳定了货币市场利率。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.9578/4.0628 3.9300/4.0117 4.0250/4.1017 4.1317/4.2153 4.1409/4.4159
上日 3.9539/4.0633 3.9197/4.0083 4.0025/4.0817 4.1020/4.1917 4.1442/4.3942
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变动 +0.0039/-0.0005 +0.0103/+0.0034 +0.0225/+0.0200 +0.0297/+0.0236 -0.0033/+0.0217
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,088.66亿元，较7月的2,022.65亿元略增。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。
2014年占领运动3名发起人戴耀廷、陈健民和朱耀明，连同立法会议员陈淑庄和邵家臻等6人，遭警方拘捕，控以串谋公众妨扰、煽惑他人公众妨扰等罪名。有被告形容是「秋后算帐」，是候任特首林郑月娥的「下马威」，云云。当局今次提出起诉，适逢林太当选翌日，时机或令她有点尴尬，然而占领运动事隔逾两年，无论是围绕示威者还是警员的违法案件，早晚总要有个了结，当年多名占领运动核心骨干亦表明，为了民主运动理想，不惜公民抗命以身试法，愿意承担法律责任，现在落案起诉，与其说是「清算」，不如说是求仁得仁，将现届政府的作为算到候任特首头上，逻辑更是奇怪，背后反映的问题值得深思。