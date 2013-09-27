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货币新闻 | 2013年 9月 27日 星期五 16:15 BJT

中国外汇：二季度资本和金融项目顺差286亿美元，初值为逆差--外管局

路透北京9月27日 - 中国外管局周五称，中国二季度国际收支资本和金融项目顺差286亿美元，初值为逆差16亿美元。

刊登在外管局网站的新闻稿指出，二季度国际收支经常项目顺差修正509亿美元，初值为482亿美元。

新闻稿显示，2013年上半年，中国国际收支经常项目顺差984亿美元，资本和金融项目顺差1,187亿美元，国际储备资产增加2,036亿美元。（完）

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn) (发稿 李文科; 审校 毕晓雯)

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