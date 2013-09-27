《日本央行焦点》吸取美联储经验教训，通过简单明了信息稳定市场预期

日本央行虽在4月出台大规模的刺激政策，但在解释哪些条件意味着央行已实现2%通胀率政策目标方面，之前一直是犹抱琵琶半遮面。这让市场产生疑问。

央行会不会在它认为经济动能足够、2%的通胀率必能达到时，在真正达到这个水平之前就缩减刺激？还是说，当数据显示通胀率达到2%之后，央行还是会维持刺激规模不变，以确保这样的通胀率能够保持？

在美联储决策两天后的一次讲话中，日本央行总裁黑田东彦暗示仅达到2%的目标还不够。这个通胀水平还必需渗透到日本民众的预期当中。

“以船锚来比喻的话，我们的目标是让2%的通胀水平牢牢拴在在人们的头脑中，而预期通胀率徘徊在2%左右。”黑田东彦称。“这就是日本央行表示'稳定保持2%水准'时的意图。”

而央行审议委员、前IMF经济学家白井早由里最直接地指出，在为达到2%通胀率所设的两年时间框架之外，刺激政策仍有可能持续。白井早由里说，央行释放的关键信息是，除非通胀目标达到，否则不会考虑退出政策。

这类指引“表明在两年的时间框架之外，央行还能采取一切必要措施。”她说。