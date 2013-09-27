《日本央行焦点》吸取美联储经验教训，通过简单明了信息稳定市场预期

澳洲经济指标总览--3月28日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
日本央行虽在4月出台大规模的刺激政策，但在解释哪些条件意味着央行已实现2%通胀率政策目标方面，之前一直是犹抱琵琶半遮面。这让市场产生疑问。
央行会不会在它认为经济动能足够、2%的通胀率必能达到时，在真正达到这个水平之前就缩减刺激？还是说，当数据显示通胀率达到2%之后，央行还是会维持刺激规模不变，以确保这样的通胀率能够保持？
在美联储决策两天后的一次讲话中，日本央行总裁黑田东彦暗示仅达到2%的目标还不够。这个通胀水平还必需渗透到日本民众的预期当中。
“以船锚来比喻的话，我们的目标是让2%的通胀水平牢牢拴在在人们的头脑中，而预期通胀率徘徊在2%左右。”黑田东彦称。“这就是日本央行表示'稳定保持2%水准'时的意图。”
而央行审议委员、前IMF经济学家白井早由里最直接地指出，在为达到2%通胀率所设的两年时间框架之外，刺激政策仍有可能持续。白井早由里说，央行释放的关键信息是，除非通胀目标达到，否则不会考虑退出政策。
这类指引“表明在两年的时间框架之外，央行还能采取一切必要措施。”她说。
“对于减轻长期利率波动和防止利率过度升高，这种指引发挥了重要作用。”白井早由里说。(完) (编译 洪曦; 审校 隋芬)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。
2014年占领运动3名发起人戴耀廷、陈健民和朱耀明，连同立法会议员陈淑庄和邵家臻等6人，遭警方拘捕，控以串谋公众妨扰、煽惑他人公众妨扰等罪名。有被告形容是「秋后算帐」，是候任特首林郑月娥的「下马威」，云云。当局今次提出起诉，适逢林太当选翌日，时机或令她有点尴尬，然而占领运动事隔逾两年，无论是围绕示威者还是警员的违法案件，早晚总要有个了结，当年多名占领运动核心骨干亦表明，为了民主运动理想，不惜公民抗命以身试法，愿意承担法律责任，现在落案起诉，与其说是「清算」，不如说是求仁得仁，将现届政府的作为算到候任特首头上，逻辑更是奇怪，背后反映的问题值得深思。