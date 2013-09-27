欧元债市：政治危机施压意大利公债，即将迎来一项公债标售

政府也将努力设法如何避开计划中的消费税上调，同时遏制已经超出欧盟限制的预算赤字。贝卢斯科尼所在党派威胁说如果加税措施生效，就将退出。

意大利10年期公债较德债的利差日内上升3个基点，达到一周多来最高的259个基点。意大利10年期公债收益率(殖利率) 升3个基点报4.37%，西班牙10年期收益率 亦升2个基点，报4.36%。

“隔夜的情势发展加大了联盟政府瓦解的风险，再次选举的可能性上升，”RIA资本市场策略师Nick Stamenkovic表示。

意大利周五将标售不超过60亿欧元的五年期和10年期债券，借款成本可能会小幅走高，不过本周公债价格跌势预计会吸引投资者的需求，尤其是国内买家。

“我们预计整体上购买情况将不错，标售前的让步应该会抵消近期消息面的杂音，”德国商业银行策略师表示，指出2018年12月到期和2024年3月到期的公债收益率在周四都大涨了10个基点。

其他欧元区公债基本持稳，德债期货 跌7个跳动点至139.80，10年期现货公债收益率 升0.7个基点至1.78%。

一旦美国预算协商陷入僵局导致政府10月1日可能关门，德债会受到避险需求支撑，但在下周欧洲央行(ECB)举行会议且美国发布非农就业报告之前，分析师称投资者会暂不扩建仓位。(完)

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