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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 16:53 BJT

路透基点：胜狮货柜签署3.1亿美元四年定期贷款案

路透9月27日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，胜狮货柜企业有限公司（“胜狮”）已经签署3.10亿美元四年定期贷款案，资金用于再融资和企业一般运营。

五家银行以牵头行身份加入，各自承贷5,000万美元，它们是：三菱东京日联银行、星展银行、汇丰控股、荷兰国际集团与新加坡大华银行。三菱东京日联银行负责协调安排。

泰国大城银行(Bank of Ayudhya)香港分行是主办行，承贷3,000万美元。华侨银行和三井住友银行是协办行，各自承贷1,500万美元。

据消息人士，这笔定期贷款的利率为较Libor加码190个基点，平均年限为3.5年。

胜狮总部位于香港，在香港和新加坡两地挂牌上市。

胜狮曾在2005年获得过1亿美元五年期融资，该案由星展银行与荷兰国际集团牵头。（完）

(编译 高琦 审校 孙茉莉)

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