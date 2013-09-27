版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 16:41 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币本周下滑，受美财政和货币政策疑虑打压

亚洲         当日       今年以来      2012年
                             最新报价     上日尾盘       涨跌%        涨跌%       收市价
                                                                                     
 日圆                             98.63        99.02        +0.40       -12.00        86.79
 坡元                            1.2548       1.2549        +0.01        -2.62       1.2219
 台币                            29.656       29.673        +0.06        -1.75       29.136
 韩元                           1074.02      1075.10        +0.10        -0.32      1070.60
 泰铢                             31.25        31.18        -0.22        -2.05        30.61
 菲律宾披索                       43.34        43.25        -0.21        -5.28        41.05
 印尼卢比                      11525.00     11450.00        -0.65       -16.44      9630.00
 印度卢比                         62.10        62.07        -0.05       -11.45        54.99
 马币                            3.2240       3.2145        -0.29        -5.15       3.0580
 人民币                          6.1179       6.1214        +0.06        +1.84       6.2303
 (完)
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    汇市主要消息预告    汇市技术面解析    
    全球汇市报导            汇率路透调查       
    所有外汇新闻           指标利率一览       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    英镑报导                澳元、新西兰元报导    
    加元报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            拉美货币报导       
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             

 (编译 洪曦; 审校 隋芬)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐