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货币新闻 | 2013年 9月 27日 星期五 16:42 BJT

香港个股：电能实业称拟分拆香港电力业务于联交所上市

路透香港9月27日 - 香港主要发电及供电商--电能实业 周五公布，拟以股份合订单位形式，分拆香港的电力业务于联交所上市。

电能实业的公告称，旗下香港电灯今天向联交所呈交上市申请，预期于紧随建议分拆上市完成后，电能实业将拥有港灯不超过49.9%但不少于30%已发行股份合订单位的权益，将因而获得稳定的股息收入。

电能实业今天收升0.52%，报67.65港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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