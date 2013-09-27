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货币新闻 | 2013年 9月 27日 星期五 16:38 BJT

台湾央行：共发行843.7亿台币存单，发行余额减0.5亿

路透台北9月27日 - 台湾央行周五公布，今日共发行843.7亿台币存单，相较存单到期844.2亿台币，存单发行余额减0.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 784.7

91天期 0.93 42.0

182天期 1.05 17.0

央行上日共发行3,960.4亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,420.15亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为478亿台币，累计超额准备为2,445亿，加计前期1%的超额准备为3,234亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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