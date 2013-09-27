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货币新闻 | 2013年 9月 27日 星期五 16:47 BJT

英国数据：7月服务业产出较前月微升0.2%，较上年同期增长1.8%

统计局称，7月服务业产出较前月增长0.2%是受天气暖和提振，这尤其提升零售销售。

7月服务业产出较上年同期上涨1.8%。(完)

(编译 田建华; 审校 杜明霞)

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