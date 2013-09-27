中国外管局报告：如何看待远期外汇市场人民币升贬值

路透北京9月27日 - 中国国家外汇管理局周五发布2013年上半年中国国际收支报告，其中如何看待远期外汇市场人民币升贬值的专栏文章称，随着人民币汇率趋向均衡水平和国内金融市场功能趋向完善，远期外汇市场定价更贴近成熟市场，远期汇率升贴水将主要反映本外币利差，不能据此测度汇率升贬值预期。

以下为该报告中如何看待远期外汇市场人民币升贬值的专栏文章全文：

2013年6月20日，境内银行间远期市场1年期美元对人民币升水突破1500个基点，以当日即期市场汇率计算，相当于1年后人民币贬值2.4%，对此，不能简单视为外汇市场存在相应水平的人民币贬值预期。

外汇市场与货币市场之间的利率平价机制。根据利率平价（Interest Rate Parity），两种货币之间的远期汇率由利差决定，高息货币远期贴水（贬值），低息货币远期升水（升值）。即期、远期汇率与利率之间存在以下等式关系：（Fwd-Spot）/Spot=Rrmb-Rusd，其中等式左边表示远期美元升贴水率。

从银行管理远期汇率风险的角度可以更直接地理解利率平价。当企业向银行远期卖出美元/买入人民币时，银行对冲远期汇率风险的基本做法是：从货币市场借入美元并在即期外汇市场卖出，将得到的人民币在货币市场借出，未来与企业的远期合约到期时，银行将企业支付的美元用于偿还货币市场借入款，将货币市场收回的人民币借出款用于支付企业。

人民币利率、美元利率、人民币对美元即期汇率3个因素就决定了人民币对美元远期汇率，与未来实际汇率的走势并无关系。观察外汇市场和货币市场的真实价格，境内远期市场美元升水幅度基本反映了当前本外币正利差。 境内远期市场美元升贴水与本外币利差(6个月期限 注：境内美元利率为货币经纪公司报价)。

市场预期通过外汇供求影响远期汇率变化。回顾历史可以发现，远期美元升贴水幅度不仅与本外币利差有关，也反映了其他市场因素。以2008年一季度为例，当时1年期美元对人民币贴水最高突破6500个基点，美元贴水率超过10%，意味着本外币负利差高达10%。

由于当时市场普遍预期人民币升值，企业在银行大量办理远期结汇，这一方面使银行为对冲远期汇率风险在货币市场大量借入美元而推高了美元利率，另一方面远期市场外汇供大于求也压低了远期汇率，导致美元大幅贴水，并可能形成正向循环，企业远期结汇越多→货币市场美元利率越高→美元贴水幅度越大→市场预期刺激企业远期结汇。