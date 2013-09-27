中国外管局报告： 美元升值对中国跨境资金流动的影响

澳洲经济指标总览--3月28日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透北京9月27日 - 中国外管局周五发布2013年上半年国际收支报告，以专栏的形式阐述了美元升值对中国跨境资金流动的影响。指出中国经济基本面稳定、外汇储备充足、对外贸易持续顺差使中国发生资本集中流出、人民币大幅贬值的可能性远低于一般新兴经济体。
但在近中期全球经济金融存在较大不确定性和中国经济增长转型、增速转段的内外部环境作用下，中国跨境资金流动的波动性可能显着上升，将更频繁地呈现流入与流出交替的小幅双向波动。
以下为专栏全文：
2013年以来，反映对六种主要货币综合汇率的美元指数波动上涨，上半年累计升值4.2%。本轮美元走强是美国经济基本面改善的主动性因素和欧洲、日本等外部环境动荡的被动性因素共同影响下的结果。
随着国内外经济和金融联系日益紧密，对作为主要储备货币的美元波动，我国跨境资金流动和人民币汇率难以完全“免疫”。但美元升值对我国跨境资金流动的影响，还需要区分不同情形，具体问题具体分析。
情形一：美国经济复苏推动美元走强。近期，美国经济复苏迹象增多，令市场开始预期美联储可能提前退出量化宽松政策，对美元走强构成了经济基本面支持。该情形一旦实现，意味着美国经济复苏将提振我国外需，有利于出口增长，并促进贸易渠道的跨境资金稳定流入，人民币汇率也将面临外汇供大于求的市场环境。
情形二：全球经济和金融环境恶化推动美元走强。尽管美国本身亦是2008年国际金融危机的发源地，但危机以来美元却多次承担了全球避险资产功能。未来外部形势如果大幅恶化，将对包括我国在内的新兴市场经济体跨境资本流动和汇率稳定性构成冲击。
事实上，2012年二、三季度我国资本流出和人民币贬值压力就是外部形势恶化与国内经济增长放缓共振的结果。回顾1980年代初拉美债务危机和1990年代末亚洲金融危机，以及当前新兴市场动荡，都可以看到美元价格（利率和汇率）变动的外部因素，但内部因素才是危机的根本原因。
经济基本面稳定、外汇储备充足、对外贸易持续顺差使我国发生资本集中流出、人民币大幅贬值的可能性远低于一般新兴经济体，但在近中期全球经济金融存在较大不确定性和我国经济增长转型、增速转段的内外部环境作用下，我国跨境资金流动的波动性可能显着上升，将更频繁地呈现流入与流出交替的小幅双向波动。（完） (发稿 沈燕; 审校 毕晓雯)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。
2014年占领运动3名发起人戴耀廷、陈健民和朱耀明，连同立法会议员陈淑庄和邵家臻等6人，遭警方拘捕，控以串谋公众妨扰、煽惑他人公众妨扰等罪名。有被告形容是「秋后算帐」，是候任特首林郑月娥的「下马威」，云云。当局今次提出起诉，适逢林太当选翌日，时机或令她有点尴尬，然而占领运动事隔逾两年，无论是围绕示威者还是警员的违法案件，早晚总要有个了结，当年多名占领运动核心骨干亦表明，为了民主运动理想，不惜公民抗命以身试法，愿意承担法律责任，现在落案起诉，与其说是「清算」，不如说是求仁得仁，将现届政府的作为算到候任特首头上，逻辑更是奇怪，背后反映的问题值得深思。