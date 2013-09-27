中国外管局报告： 美元升值对中国跨境资金流动的影响

路透北京9月27日 - 中国外管局周五发布2013年上半年国际收支报告，以专栏的形式阐述了美元升值对中国跨境资金流动的影响。指出中国经济基本面稳定、外汇储备充足、对外贸易持续顺差使中国发生资本集中流出、人民币大幅贬值的可能性远低于一般新兴经济体。

但在近中期全球经济金融存在较大不确定性和中国经济增长转型、增速转段的内外部环境作用下，中国跨境资金流动的波动性可能显着上升，将更频繁地呈现流入与流出交替的小幅双向波动。

以下为专栏全文：

2013年以来，反映对六种主要货币综合汇率的美元指数波动上涨，上半年累计升值4.2%。本轮美元走强是美国经济基本面改善的主动性因素和欧洲、日本等外部环境动荡的被动性因素共同影响下的结果。

随着国内外经济和金融联系日益紧密，对作为主要储备货币的美元波动，我国跨境资金流动和人民币汇率难以完全“免疫”。但美元升值对我国跨境资金流动的影响，还需要区分不同情形，具体问题具体分析。

情形一：美国经济复苏推动美元走强。近期，美国经济复苏迹象增多，令市场开始预期美联储可能提前退出量化宽松政策，对美元走强构成了经济基本面支持。该情形一旦实现，意味着美国经济复苏将提振我国外需，有利于出口增长，并促进贸易渠道的跨境资金稳定流入，人民币汇率也将面临外汇供大于求的市场环境。

情形二：全球经济和金融环境恶化推动美元走强。尽管美国本身亦是2008年国际金融危机的发源地，但危机以来美元却多次承担了全球避险资产功能。未来外部形势如果大幅恶化，将对包括我国在内的新兴市场经济体跨境资本流动和汇率稳定性构成冲击。

事实上，2012年二、三季度我国资本流出和人民币贬值压力就是外部形势恶化与国内经济增长放缓共振的结果。回顾1980年代初拉美债务危机和1990年代末亚洲金融危机，以及当前新兴市场动荡，都可以看到美元价格（利率和汇率）变动的外部因素，但内部因素才是危机的根本原因。