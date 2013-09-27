版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 16:43 BJT

日本个股：Panasonic对KKR出售80%医疗保健业务，将获7.58亿美元非常利得

路透东京9月27日 - Panasonic 表示，其出售医疗保健业务部分给美国私募股权公司Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) 将获得750亿日圆(7.58亿美元)非常利得。

Panasonic周五表示，已同意将80%的医疗保健业务出售给KKR，这笔交易的估价为1,650亿日圆。(完) (编译 石冠兰 审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐