中国外管局报告：运用银行结售汇头寸管理手段平滑跨境资金流动

路透北京9月27日 - 中国外管局2013年上半年中国国际收支报告在其所附专栏文章中表示，近年来，国家外汇管理局根据外汇收支形势，尝试采用加强银行结售汇头寸管理应对外汇资金流入，取得了良好的效果。

外管局称，下一步，将根据中国资本账户对外开放的进程，结合国际和国内形势发展，密切监测跨境资金流动状况，在跟踪评估现有措施实施效果的同时，不断完善适合中国国情的宏观审慎管理政策工具和制度安排。

以下是今年上半年中国国际收支报告中，题为“运用银行结售汇头寸管理手段平滑跨境资金流动 ”的专栏进行的相关分析：

一、2010年末-2011年初出台收付实现制头寸管理措施 2010年四季度，美国实施第二轮量化宽松货币政策，对新兴市场国家普遍形成本币升值和资本冲击压力，人民币升值预期也明显上升，外汇资金流入激增。从资金流入结构看，主要是银行对客户远期签约净结汇快速增长。为对冲自身外汇风险敞口，银行在即期市场提前卖出外汇头寸（造成收付实现制头寸下降），引起央行净购汇大幅增加。

为此，外汇局分别于2010年11月和2011年3月下发了通知，对银行按照收付实现制原则计算的头寸余额实行下限管理，限制银行远期结售汇敞口通过即期市场平盘，促使银行及时调整远期结售汇报价，并由此对客户远期结售汇规模形成约束，应对跨境资金异常的流入。

相对于重申远期结售汇业务的真实性审核要求、限制客户办理远期结售汇业务的规模等措施，这项政策在确保效果的同时避免了直接行政干预的负面影响。政策出台后，银行对客远期签约净结汇大幅减少，缓解了央行购汇压力，同时由于银行增持了外汇头寸规模，抵御风险能力得到提升，平滑了2011年底外汇市场震荡带来的外汇增持压力。

2012年4月，在外汇供求趋于平衡，跨境资金异常流入情况缓解后，外汇局及时取消了这一临时性限制措施。

二、2013年5月出台结售汇综合头寸下限管理措施 2012年底以来，在欧债危机总体趋于缓和、发达经济体继续推行量化宽松货币政策，以及我国较稳定的经济基本面的背景下，人民币升值预期有所恢复，我国企业和个人等非银行部门结售汇顺差从低位大幅回升，2013年反弹速度进一步加快，一季度顺差达1693亿美元，其中一个重要原因是企业利用银行的国内外汇贷款替代购汇。

为此，外汇局调整对银行结售汇综合头寸的管理，将银行结售汇综合头寸限额与外汇存、贷款规模挂钩，对于银行外汇贷存比（境内外汇贷款余额/外汇存款余额）超过参考贷存比的银行，要求其在规定的时限内将综合头寸调整至下限以上。

银行结售汇综合头寸管理措施作为宏观审慎政策工具具有如下特点：一是从重微观行为转向重宏观总量，突出宏观审慎管理的理念。二是从行政管理转向运用经济杠杆，不直接干预银行业务，突出让市场机制发挥更大作用的理念。三是具有逆周期调节效果，当外汇流入压力增大时，综合头寸下限主动上升，反之下降，且不撞线的银行予以豁免，与现行的结售汇综合头寸正负区间管理政策并不冲突。四是具有足够的灵活性，能够根据形势需要，通过调整外汇贷存比比例或国际收支调节系数随时调整政策力度。

政策出台后，结售汇顺差大幅下降，银行结售汇综合头寸大幅增加，且境内外汇贷款规模开始下降，政策效果明显。

纵观上述两次加强银行结售汇头寸管理政策的起草、出台和实施过程，可以总结出以下经验：一是政策工具应根据实际情况有针对性的运用才能起到事半功倍的效果。二是采用市场化的管理手段优于行政管理手段。三是提前做好应急预案，是出台政策灵活、有针对性的制度保障。四是保持与市场交易主体的良好沟通，是确保政策顺利执行的有效手段。五是适时退出临时性政策措施不影响长期改革方向。