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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 17:02 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减430.8亿台币，连续两周净减

路透台北9月27日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减430.8亿台币，连续第二周净减。央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,420.15亿台币。上周存单发行量净减64亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

9/23 8,415.35 7,989.75 -425.60

9/24 4,192.00 4,184.80 -7.20

9/25 1,618.00 1,619.00 +1.00

9/26 3,958.90 3,960.40 +1.50

9/27 844.20 843.70 -0.50

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总计 19,028.45 18,597.65 -430.80

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

9/23 161.50 55.00

9/24 26.00 15.50

9/25 46.50 17.50

9/26 38.00 15.50

9/27 42.00 17.00

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总计 314.00 120.50 (完)

(记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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