更新版 1-中国汇市：人民币微幅收升，长假前交投谨慎成交区间狭窄

澳洲经济指标总览--3月28日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
* 人民币即期微幅收升，与中间价走弱相左
* 即期市场继续脱离中间价交易
* 长假前部分结汇提前出现，但成交区间狭窄
* 继续围绕6.12元窄幅盘整 (新增评论和收盘报价)
路透北京9月27日 - 人民币兑美元即期 周五微幅收升，与中间价走弱相背。长假临近，午盘后仍有相当结汇盘出现，不过交投谨慎，成交区间相对狭窄，全天成交波幅仅为30个点子，并继续在6.12元附近窄幅盘整。
值得关注的是，今日汇市成交继续脱离中间价走势，且最近一周以来，中间价与市场价价差继续缩窄，CNY与CNH的价差亦缩窄近两个月来的低位。
“本来交易就比较清淡，加上节日快到了，更没有什么交易动力。”上海一股份制行交易员指出。
一家国有银行交易员亦称，今日交易没什么特点，交易窄幅波动，整体走势仍然维稳，应该继续在6.12元附近波动。
交易员并称，维稳行情仍将延续，到十八届三中全会或者其他政策性指引才有可能出现新的方向。
对于甫公布的中国国际收支报告，上海一外资行交易员称，考虑到最近宏观数据还算不错，若后期出口改善，将增加即期汇市的结汇压力，从而助长人民币升值预期，亦将增加资本流入的压力。
中国国家外汇管理局周五称，今年上半年国际收支继续呈现“双顺差”格局，但二季度资本和金融项目顺差规模明显收窄，预计下半年跨境资本流动将继续较大振荡，可能面临阶段性资本流出压力。
而中国近期宏观数据继续企稳亦一定程度支撑人民币升值。受工业生产和销售增长加快，以及基数效应影响，中国8月工业企业利润同比增速逾20%，工业生产增速亦创下年内各月最高，这进一步验证经济正处在企稳回升通道。
全球汇市，英镑周五小幅上涨，此前有报导援引英国央行总裁卡尼称，在英国经济复苏的迹象下，他不认为目前有进一步扩大买债的需要。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY=PB OC>，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1202 6.1214 0.02%
中间价 6.1495 6.1477 -0.03% 成交额 173亿美元
日内相对于中间价最大波 0.50% (上限±1% 日高 日低
幅 )
日内波动幅度(pips) 30 6.1187 6.1217 2013年来即期升贬值幅度 1.80% 1年期美元/人民币掉期升 775
水
离岸人民币市场,北京时 今日 上日 间17:22 1年期NDF 6.1987/21 6.1960
CNH即期 6.1176/82 6.1173
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 张喜良)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。
2014年占领运动3名发起人戴耀廷、陈健民和朱耀明，连同立法会议员陈淑庄和邵家臻等6人，遭警方拘捕，控以串谋公众妨扰、煽惑他人公众妨扰等罪名。有被告形容是「秋后算帐」，是候任特首林郑月娥的「下马威」，云云。当局今次提出起诉，适逢林太当选翌日，时机或令她有点尴尬，然而占领运动事隔逾两年，无论是围绕示威者还是警员的违法案件，早晚总要有个了结，当年多名占领运动核心骨干亦表明，为了民主运动理想，不惜公民抗命以身试法，愿意承担法律责任，现在落案起诉，与其说是「清算」，不如说是求仁得仁，将现届政府的作为算到候任特首头上，逻辑更是奇怪，背后反映的问题值得深思。