更新版 1-中国汇市：人民币微幅收升，长假前交投谨慎成交区间狭窄

* 人民币即期微幅收升，与中间价走弱相左

* 即期市场继续脱离中间价交易

* 长假前部分结汇提前出现，但成交区间狭窄

* 继续围绕6.12元窄幅盘整 (新增评论和收盘报价)

路透北京9月27日 - 人民币兑美元即期 周五微幅收升，与中间价走弱相背。长假临近，午盘后仍有相当结汇盘出现，不过交投谨慎，成交区间相对狭窄，全天成交波幅仅为30个点子，并继续在6.12元附近窄幅盘整。

值得关注的是，今日汇市成交继续脱离中间价走势，且最近一周以来，中间价与市场价价差继续缩窄，CNY与CNH的价差亦缩窄近两个月来的低位。

“本来交易就比较清淡，加上节日快到了，更没有什么交易动力。”上海一股份制行交易员指出。

一家国有银行交易员亦称，今日交易没什么特点，交易窄幅波动，整体走势仍然维稳，应该继续在6.12元附近波动。

交易员并称，维稳行情仍将延续，到十八届三中全会或者其他政策性指引才有可能出现新的方向。

对于甫公布的中国国际收支报告，上海一外资行交易员称，考虑到最近宏观数据还算不错，若后期出口改善，将增加即期汇市的结汇压力，从而助长人民币升值预期，亦将增加资本流入的压力。

中国国家外汇管理局周五称，今年上半年国际收支继续呈现“双顺差”格局，但二季度资本和金融项目顺差规模明显收窄，预计下半年跨境资本流动将继续较大振荡，可能面临阶段性资本流出压力。

而中国近期宏观数据继续企稳亦一定程度支撑人民币升值。受工业生产和销售增长加快，以及基数效应影响，中国8月工业企业利润同比增速逾20%，工业生产增速亦创下年内各月最高，这进一步验证经济正处在企稳回升通道。

全球汇市，英镑周五小幅上涨，此前有报导援引英国央行总裁卡尼称，在英国经济复苏的迹象下，他不认为目前有进一步扩大买债的需要。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY=PB OC>，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1202 6.1214 0.02%

中间价 6.1495 6.1477 -0.03% 成交额 173亿美元

日内相对于中间价最大波 0.50% (上限±1% 日高 日低

幅 )

日内波动幅度(pips) 30 6.1187 6.1217 2013年来即期升贬值幅度 1.80% 1年期美元/人民币掉期升 775

水

离岸人民币市场,北京时 今日 上日 间17:22 1年期NDF 6.1987/21 6.1960

CNH即期 6.1176/82 6.1173

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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