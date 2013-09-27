中国债市：现券收益率长端略升，资金面利好出尽机构谨慎预期主导

路透上海9月27日 - 中国银行间债市周五现券收益率长端略走升，短券走低但幅度有限。交易员表示，央行逆回购对资金面利好出尽，且三年期央票续作虽规模偏小，但却进一步加重机构对未来流动性谨慎预期，致银行间现券交投仍显清淡，长端品种抛压略重。

“长的的确是反弹了2个bP(基点)，1315(国债)吧，短的收益率也没有下多少，1317成交在3.80%的位置吧，”上海一银行交易员表示了，“过节行情了，成交量代表性不强”。

中国银行间市场周五隔夜回购加权利率低位持稳，七天回购利率大降。交易员表示，场内短期资金明显供过于求，而14天及21天回购利率高位持稳，因其能覆盖下月初的存款准备金例行调整日，需求较为集中。

“之前看到资金面宽松，交易盘往里面杀，利好出尽或者利好落地以后，没有新的刺激因素了，交易盘想要出货，发现接盘的人不多，收益率自然就上去了，”广发银行交易员吴思捷认为。

中国人民银行流动性管理态度果然仍较为审慎。周四公告续做小量到期三年央票宣誓，“收长放短”延续了其近期一贯的操作风格；然操作量不大，对市场心理的影响大于对资金面的实质影响。

东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，虽然昨天的央票续有意出乎市场的意外，但是由于规模较小，对于短期流动性影响有限，再加上市场已经形成较为稳定的紧平衡预期，短期的流动性扰动较小。

“现券市场当前谨慎性心态占主导，”他称，因节后第一周将面临着800亿元逆回购的到期，而无正回购和央票到期，并且还将面临着存款准备金的补缴，市场的资金抽水因素使得预期资金面紧张。

剩余期限约6.8年的固息国债130015券最新成交 在4.0100%，上日尾盘为3.9750%。剩余期限约2.9年的固息国债130017券最新成交 在3.8050%，上日尾盘为3.8350%。

中金所五年期国债期货的走势亦偏弱，主力12月合约 收报94.346元，跌0.226元或0.24%，全日总成交4,453手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.1140 3.6922

上日 3.1140 4.1431

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8230/3.7660 国债参考率报价 3.6100/3.5250 金融债参考率报价 4.4725/4.4125(完)

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