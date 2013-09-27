更新版 1-中国货币市场：短期资金泛滥隔夜回购仍低，14及21天回购需求偏多

澳洲经济指标总览--3月28日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(更新收盘报价及成交量等)
路透上海9月27日 - 中国银行间市场周五隔夜回购加权利率低位持稳，七天回购利率大降。交易员表示，场内短期资金明显供过于求，而14天及21天回购利率高位持稳，因其能覆盖下月初的存款准备金例行调整日，需求较为集中。
“隔夜都泛滥了，供给很多，需求主要集中在14天、21天，跨(10月)8号的，(利率)降不下来。”上海一商业银行交易员称。
华中一券商交易员则提到，今日七天回购加权利率大幅回落，应该成交大多是落在30号到期，“不是真正的七天，大家还是在找跨过8号的钱。”
他并指出，场内几家大型商业银行和股份制银行大多仍以拆出隔夜资金为主，而14天及21天品种，能覆盖10月初的存款准备金例行调整日，供给方主要是一些基金和农商行等机构，体量相对有限。
10月1日-7日为国庆假期。因假期调休，银行间债市本周日（29日）照常开市。
多位市场人士向路透表示， 公开市场一级交易商下周一（30日）可继续上报逆回购需求，于节后10月8日操作。此外，另有国有大行人士透露称，部分机构还有望在下周一即获得资金扶助，或通过定向逆回购方式。
但和6月末“钱荒”时相比较，他认为，此次三季度末资金面状况较预期宽松，央行本周已在公开市场大幅净投放，国庆节后，央行应该也会看大行流动性缺口，在公开市场相机操作，“主动权在央行手上，和6月相比，这次是放钱的态度，不会很紧的。”
央行公开市场本周转为净投放1,501亿元，并延续了近期一贯的“收长放短"操作风格；三年央票到期续作的操作量不大，对市场心理的影响大于对资金面的实质影响，而大额净投放则缓解了机构紧张情绪，央行以量换价的策略，有效稳定了货币市场利率。
今日银行间市场质押式回购总成交量为5,435.38亿元，较上日的5,463.05亿元略减；其中隔夜品种成交3,216.80亿元，上日为3,965.18亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.1140 3.1140 +0.00 3,216.80
七天 3.6922 4.1431 -45.09 812.46
14天 5.6836 5.6574 +2.62 1,111.85
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 35.4650 18.1850 +1728.00 1,889.81
七天 6.9150 9.9950 -308.00 173.63
14天 4.4100 4.7700 -36.00 103.51
回购定盘利率
其中:隔夜 3.1464 3.2000 -5.36 --
七天 3.6417 4.0600 -41.83 --
14天 5.7000 5.6000 +10.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.1477 3.1120 +3.57 --
七天 3.6460 4.0550 -40.90 --
三个月 4.6722 4.6732 -0.10 --
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---(完) (发稿 丁淑琴/吴芳; 审校 杨淑祯)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。
2014年占领运动3名发起人戴耀廷、陈健民和朱耀明，连同立法会议员陈淑庄和邵家臻等6人，遭警方拘捕，控以串谋公众妨扰、煽惑他人公众妨扰等罪名。有被告形容是「秋后算帐」，是候任特首林郑月娥的「下马威」，云云。当局今次提出起诉，适逢林太当选翌日，时机或令她有点尴尬，然而占领运动事隔逾两年，无论是围绕示威者还是警员的违法案件，早晚总要有个了结，当年多名占领运动核心骨干亦表明，为了民主运动理想，不惜公民抗命以身试法，愿意承担法律责任，现在落案起诉，与其说是「清算」，不如说是求仁得仁，将现届政府的作为算到候任特首头上，逻辑更是奇怪，背后反映的问题值得深思。