中港个股：建设银行计划设立上海自贸区分行--新闻稿

澳洲经济指标总览--3月28日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透北京9月27日 - 上海自由贸易区即将挂牌启动之际，以市值计全球第二大银行--中国建设银行 周五称，计划设立上海自贸区分行，已正式向监管部门递交了申请，有望成为第一批获准在自贸区设立分行的商业银行。
刊登在建行网站上的新闻稿表示，未来建行的上海自贸区分行，将在国家自贸区相关政策框架内开展全方位在岸、离岸金融业务，加强重点领域产品和服务创新。
“上海自贸区分行成立后，建行还将在未来两年内通过迁址或新设的方式适当增设网点，不断强化金融服务能力。”新闻稿称。
备受关注的中国（上海）自由贸易试验区总体方案周五出炉，明确将经过两至三年的改革试验，探索资本项目可兑换和金融服务业全面开放。上海自贸区可对人民币资本项目可兑换、金融市场利率市场化、人民币跨境使用等先行先试。
国务院此前正式批准设立中国(上海)自由贸易试验区，自8月下旬以来，自贸区概念股就得到了市场资金的热烈追捧。
中国股份制银行--上海浦东发展银行 周二公告称，公司计划设立上海自贸区分行，将在报监管部门批准后实施。（完）
(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。
2014年占领运动3名发起人戴耀廷、陈健民和朱耀明，连同立法会议员陈淑庄和邵家臻等6人，遭警方拘捕，控以串谋公众妨扰、煽惑他人公众妨扰等罪名。有被告形容是「秋后算帐」，是候任特首林郑月娥的「下马威」，云云。当局今次提出起诉，适逢林太当选翌日，时机或令她有点尴尬，然而占领运动事隔逾两年，无论是围绕示威者还是警员的违法案件，早晚总要有个了结，当年多名占领运动核心骨干亦表明，为了民主运动理想，不惜公民抗命以身试法，愿意承担法律责任，现在落案起诉，与其说是「清算」，不如说是求仁得仁，将现届政府的作为算到候任特首头上，逻辑更是奇怪，背后反映的问题值得深思。