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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 17:05 BJT

中港个股：建设银行计划设立上海自贸区分行--新闻稿

路透北京9月27日 - 上海自由贸易区即将挂牌启动之际，以市值计全球第二大银行--中国建设银行 周五称，计划设立上海自贸区分行，已正式向监管部门递交了申请，有望成为第一批获准在自贸区设立分行的商业银行。

刊登在建行网站上的新闻稿表示，未来建行的上海自贸区分行，将在国家自贸区相关政策框架内开展全方位在岸、离岸金融业务，加强重点领域产品和服务创新。

“上海自贸区分行成立后，建行还将在未来两年内通过迁址或新设的方式适当增设网点，不断强化金融服务能力。”新闻稿称。

备受关注的中国（上海）自由贸易试验区总体方案周五出炉，明确将经过两至三年的改革试验，探索资本项目可兑换和金融服务业全面开放。上海自贸区可对人民币资本项目可兑换、金融市场利率市场化、人民币跨境使用等先行先试。

国务院此前正式批准设立中国(上海)自由贸易试验区，自8月下旬以来，自贸区概念股就得到了市场资金的热烈追捧。

中国股份制银行--上海浦东发展银行 周二公告称，公司计划设立上海自贸区分行，将在报监管部门批准后实施。（完）

(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)

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