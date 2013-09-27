表格：汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数终值为77.5，创4月以来最低

路透基点：瑞安房地产重返市场筹集1.5亿美元三年期贷款--TRLPC

路透3月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，瑞安房地产有限公司正在寻求一笔1.5亿美元三年期贷款，大约三个月前该公司才筹集了一笔规模为是次融资近四倍的贷款。