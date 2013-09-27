表格：汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数终值为77.5，创4月以来最低

路透纽约9月27日 - 汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:
* 汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数终值为77.5(路透调查预估为78.0)，初值为76.8
* 汤森路透/密西根大学美国9月消费者现况指数终值为92.6(预估为92.0)，初值为91.8
* 汤森路透/密西根大学美国9月消费者预期指数终值为67.8(预估为68.5)，初值为67.2
* 汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数、现况指数和预期指数终值创4月以来最低
以下为详细数据:
9月终值 9月初值 8月 7月 6月 5月 4月
信心指数 77.5 76.8 82.1 85.1 84.1 84.5 76.4
现况指数 92.6 91.8 95.2 98.6 93.8 98.0 89.9
预期指数 67.8 67.2 73.7 76.5 77.8 75.8 67.8
一年通胀预期 3.3 3.2 3.0 3.1 3.0 3.1 3.1
五年通胀预期 3.0 3.0 2.9 2.8 2.9 2.9 2.9 (完)
(编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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