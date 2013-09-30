《热点聚焦》中国企业家“逐梦”民营银行，决策层恐骑虎难下

* 民营银行确实有分配名额到省--消息人士

* 转型银行家，已经成了企业家的“中国梦”

* 选拔制度缺陷，导致监管层骑虎难下

* 推进路径建议：有限功能牌照+存量改革

作者 张胜男

路透北京9月30日 - “中国梦归根到底是人民梦”，中国新一届政府已将“中国梦”确立为执政的指导思想。而对于很多民营企业家来说，完成企业家向银行家的蜕变就是他们现在的“中国梦”。

企业家转型银行家会是一条“二次致富”的康庄大道吗？以接近监管层人士透露出的信息来看，民营银行无论对决策层还是企业家来说，都是一块难啃的骨头。

企业家的单纯初衷是希望升级成银行家--获得稀缺的银行牌照、赚大钱或者“给自己的企业放贷款”。而这些初衷在制度建设滞后的背景下，往往会带来巨大的道德风险和系统性金融风险。2004年前后的德隆事件就是例证。

9月以来中国A股市场上民营银行概念股普涨，非理性炒作的背后却也可以发现事实的依据。据接近监管层的消息人士透露，中央确实有把名额分配给若干省市，只是名额分配并不是各地等量摊派。比如有的经济发达省市有两个名额，而有的欠发达地区一个名额也没有。

“这本身就不公平。名额怎么分配是个大麻烦。现在转型成银行家已经成了这些民营企业家的中国梦，下一步（政府）很可能骑虎难下。”上述消息人士称。

另一方面，“民营”被单独提出就有制造不公平之嫌。瑞华会计师事务所管理合伙人张连起就表示，不宜在入股资金上区分国有银行和民营银行。而“自担风险”也被部分法律界人士视为对民营企业的极度歧视。

作为银行牌照的最终发放者--中国银监会也深感问题的棘手，在7月5日“金十条”提出近三个月的时间，仅一次阐述了其“要义”：7月31日银监会主席尚福林提出，自担风险民营金融机构的要义在于发起人承诺风险兜底，避免经营失败损害存款人、债权人和纳税人利益。

之后，银监会并无更多对民营银行的公开表述，也没有提出具体的民营银行的设立办法。比照近期资产证券化常规化发展、大额可转让存单方案上报、消费金融公司扩容等其他政策的推出效率，多少有些拖沓。

据路透目前掌握的情况，监管层希望先从区域性民营银行的放行入手；面向全国市场、依托于互联网的民营金融机构，虽然现在看着风光无限，未经风险事件的考验终究太年轻，还需“观察”。

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**企业家VS银行家**

银行的收益当期性和风险滞后性赋予其“暴利”的光环，但同时，高杠杆的行业特性也导致其风险远非一般实业家可以理解。

企业家与银行家有很多相似之处，比如银行家也要有企业家精神；但银行家却要更加审慎和保守。每日与各种风险打交道，远非外界看上去那般光鲜。

中国民生银行 的一位董事说，银行要赚钱要发展就要不断地扩大资产规模，而同时又受内在资本约束，就必须不断增加资本投入。实际上产业资本能陪银行走多久，是很难说的。

“银行更多还可能是基金的银行、保险的银行和银行的银行，甚至沙特王子的银行，和实业家之间可能只是一段姻缘，白头偕老却也未必。”他表示。

很多实业家可能还没有意识到需要不断增加资本投入，在他们看来，金融反哺实业的时候到了；分享银行暴利的时候到了；无论如何，拿个银行牌照也是值钱的。

但金融反哺实业是个抽象概念，放到具体微观案例上就是关联交易，就是内部人控制，就是违规。

接近监管的消息人士半开玩笑地举例说，“马云一心想搞个金融帝国。但是一旦他拿到了银行牌照，传统的业务他就不做了。人一旦吸了鸦片以后，再给他香烟，他就不吸了。”

作为阿里巴巴集团 创始人的马云，旗下阿里小贷公司被视为互联网金融的希望，近期通过支付宝上开通的基金销售平台--“余额宝”再次给银行业的活期存款以冲击。他曾放出豪言：“银行不改变，那就改变银行。”

**推进路径建议：有限功能牌照+存量改革**

民营资本进入金融业本是个旧话题，是次提出“民营银行”后，似乎又必须制定新的游戏规则。有专家建议，增量新批民营银行+存量改革现有金融机构的并行模式或更可行。即尝试一种新的、有限持牌的商业银行运营模式，同时允许鼓励民营资本参与现有金融机构的重组改造。

有限功能的牌照，就意味着，此银行非彼银行。可以对民营银行的负债业务引入合格存款人制度，对存款人做出一定的限制，比如不得吸收居民储蓄存款，或者只能吸收一定数额以上的存款（例如50万元以上），体现对低收入阶层的保护。

同时，鼓励出资人将民营银行定位为社区银行，并主要服务于中小企业，地方政府也可以根据财力状况，建立区域性的社区银行政策性补偿基金。

“总之，让企业家认识到，这银行也没那么有吸引力，办与不办，比较鸡肋。牌照的价值就打折扣了，我们的效果就达到了。”该专家表示。

张连起并建议，在发起人股东方面，要严控核心主业不突出，现金流量受经济景气影响较大的投资者；严控资产负债率、财务杠杆率畸高的企业投资。避免关联关系复杂、关联交易频繁且异常。

而上述专家续称，鼓励民营资本参与现有金融机构的重组改造，是指民间资本可以采取收购、兼并等方式，直接参股甚至控股城市商业银行和农村合作金融机构（包括农商行、农合行、农信社）。可选择一些资质好、历史包袱轻、民间资本进入意愿较强的城商行、农村合作金融机构和村镇银行，按股份制原则，通过市场化运作改组成中小民营银行。

他并指出，金融是寄生性的产业，一定是寄生在实体经济之上的。国资委如果能够减持些国有股，除去真正关系国计民生的个别企业必须国有控股，其他低效率资产卖出来给民营企业，比鼓励大家都涌进金融业对经济有好处。

“减持本来是个很好的办法，简单易行。你不减持，人家还说你是国有垄断。”该专家称。（完）