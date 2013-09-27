欧洲已公布经济指标--2013/9/27

港报财经评论：“神刁手”医改中伏，美股滙危如累卵--信报3月28日
美国总统特朗普上台后首个重要议案--新医改法案上周五被撤回后，周一开市「特式」交易继续遭拆仓，美元大跌、美债孳息向下、金价上升、美股期货急跌，不过以昨日外围市况之差，港股算是跌得少了。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第二季 +0.7 f +0.3 f +1.3 f 德国 第二季 +0.7 f 0.0 f +0.9 f 法国 第二季 +0.5 r -0.1 r -- 意大利 第二季 -0.3 r -0.6 f -2.1 r 消费者物价指数(CPI) 英国 8月 +0.4 0.0 f +2.7 德国 9月 0.0 p 0.0 f +1.4 p 法国(HICP) 8月 +0.5 f -0.3 f +1.0 意大利(HICP) 8月 0.0 f －1.8 f +1.2 f 生产者物价指数(PPI) 英国 8月 +0.1 u +0.2 f +1.6 u 德国 7月 -0.1 持平 +0.5 法国 7月 +0.7 -0.2 r +0.3 意大利 7月 +0.3 -0.1 r -0.7 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 7月 4.3 4.4 德国 8月 6.8 @ 6.8 @ 法国 第二季 10. 10.8 r 意大利 6月 12.1 @ 12.2 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
美国总统特朗普上台后首个重要议案--新医改法案上周五被撤回后，周一开市「特式」交易继续遭拆仓，美元大跌、美债孳息向下、金价上升、美股期货急跌，不过以昨日外围市况之差，港股算是跌得少了。
--中国交通运输部科学研究院、菜鸟网络与阿里研究院共同发布中国智慧物流大数据发展报告显示，2016年中国智慧物流指数全年均值为40.9，处于快速发展阶段。在区域时效上，上海、浙江、江苏排前三。
路透3月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，瑞安房地产有限公司正在寻求一笔1.5亿美元三年期贷款，大约三个月前该公司才筹集了一笔规模为是次融资近四倍的贷款。