美国各类经济指标总览--2013/9/27

港报财经评论：“神刁手”医改中伏，美股滙危如累卵--信报3月28日

美国总统特朗普上台后首个重要议案--新医改法案上周五被撤回后，周一开市「特式」交易继续遭拆仓，美元大跌、美债孳息向下、金价上升、美股期货急跌，不过以昨日外围市况之差，港股算是跌得少了。